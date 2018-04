«Kurzemes Vārdam» līdzīgo izdevumu KNAB atzinis par priekšvēlēšanu aģitāciju

Pērn pirms pašvaldību vēlēšanām Liepājā izplatītais izdevums «Par ko nekad nestāstīs «Kurzemes Vārds»», kas bija vizuāli ļoti līdzīgs laikrakstam «Kurzemes Vārds», uzskatāms par priekšvēlēšanu aģitāciju, ko veikusi ar politiskajām partijām, to apvienībām vai vēlētāju apvienībām nesaistīta persona, informēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāve Laura Dūša.

«Kurzemes Vārds» bija vērsies ar iesniegumu KNAB, norādot uz laikraksta identitātes izmantošanu minētajā izdevumā. Šī gada martā KNAB nosūtīja atbildi «Kurzemes Vārda» izdevējam. Izvērtējot izdevuma «Par ko nekad nestāstīs «Kurzemes Vārds»» saturu, KNAB konstatējis, ka tas atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajam ir uzskatāms par priekšvēlēšanu aģitāciju, teikts atbildē laikraksta izdevējam. Ņemot vērā resoriskās pārbaudes laikā gūtos pierādījumus, ir konstatēta persona, kas pasūtījusi un apmaksājusi izdevuma «Par ko nekad nestāstīs «Kurzemes Vārds«» drukāšanu, kā arī minētā priekšvēlēšanu aģitācija ir atzīta par ar politiskajām partijām, to apvienībām vai vēlētāju apvienībām nesaistītas personas priekšvēlēšanu aģitāciju.

To, vai izdevuma pasūtītājs ir bijušais liepājnieks Reinis Točelovskis, kurš iepriekš pats neslēpa, ka ir tā veidotājs, KNAB nekomentēja ne aģentūrai LETA, ne laikrakstam «Kurzemes Vārds». Administratīvā pārkāpuma lietām ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, bet neviens no šiem medijiem nav ierosinātā administratīvā procesa dalībnieks, līdz ar to papildu informāciju par lietu KNAB neesot tiesīgs sniegt.

Saistībā ar šo gadījumu KNAB sākta lietvedība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa panta par aģitācijas noteikumu pārkāpšanu. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas vai uzskaites kārtības neievērošanu Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēts naudas sods fiziskajām personām līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām - līdz 1400 eiro.

Jau ziņots, ka pērn pirms pašvaldību vēlēšanām daudzi liepājnieki savās pastkastītēs saņēma uz astoņām lapaspusēm drukātu materiālu, kas bija vizuāli ļoti līdzīgs laikrakstam «Kurzemes Vārds». Šī materiāla nosaukums ir «Par ko nekad nestāstīs «Kurzemes Vārds«» ar norādēm, ka tas esot ekskluzīvs bezmaksas speciālizlaidums. Tajā bija publicēti Liepājas mēru Uldi Sesku (Liepājas partija), no «Saskaņas» izslēgtā bijušo vicemēru Juriju Hadaroviču («Liepāja kvadrātā») un Liepājas pašvaldības darbu kritizējoši materiāli.

Kā toreiz uzsvēra «Kurzemes Vārda» valdes priekšsēdētājs Ints Grasis, šis izdevums, kas vizuāli ļoti atgādina «Kurzemes Vārdu», nav redakcijas sagatavots un «tam nav nekā kopīga ar žurnālistiku.»

«Mūs kā laikrakstu ar gandrīz 100 gadu vēsturi uztrauc tas, ka tiek izmantota mūsu identitāte - «galva» ir maksimāli pietuvināta oriģinālam. Arī šrifti un fonti, rubriku un sleju izkārtojums ir ja ne viens pret vienu, tad katrā ziņā maksimāli pietuvināti mūsu laikraksta stilam. Tas ir bīstams precedents, un nebūtu pieļaujams, ka nākotnē līdzīgi tiktu izmantota, piemēram, laikrakstu «Diena» vai «Latvijas Avīze» identitāte,» toreiz atzina Grasis. Laikraksts par tā identitātes izmantošanu vērsās tiesībsargājošās iestādēs.

Valsts policijā saistībā ar šo izdevumu ierosinātas divas krimināllietas - par «Kurzemes Vārda» nosaukuma izmantošanu cita izdevuma tapšanā un Liepājas mēra Ulda Seska goda un cieņas aizskaršanu, par ko ar iesniegumu policijā vērsās pats mērs. Šajos kriminālprocesos joprojām turpinās izmeklēšana.

Materiālā «Par ko nekad nestāstīs «Kurzemes Vārds«», kas izplatīts gan drukātā, gan elektroniskā formātā, bija publicēta arī saruna ar tā veidotāju Reini Točelovski, kurš, pēc paša teiktā, pārstāv demokrātijas veicināšanas fondu «Liepājas balss», kurai izveidota arī sava «Facebook» lapa.

Oficiāli gan šāda organizācija nemaz nebija reģistrēta. Lai gan publiskajā telpā izskanējis pieņēmums, ka Točelovskis saistīts ar sociāldemokrātisko partiju «Saskaņa», viņš pats aģentūrai LETA iepriekš noliedza jebkādu saistību ar «Saskaņu» vai kādu citu politisko spēku.

Viņš apgalvoja, ka visus šī materiāla sagatavošanas un izplatīšanas izdevumus, kas kopumā nepārsniedzot 1000 eiro, esot sedzis pats no savas kabatas. Viņš gan piebilda, ka esot ticies ar visiem toreizējo Liepājas opozīciju pārstāvošajiem politiskajiem spēkiem, un vienīgā palīdzība, ko sniedz opozīcijas partijas, esot informatīva rakstura - oponenti palīdzot izgaismot problēmas, kuras Liepājā būtu jārisina. Nekādu finansiālu ieguldījumu neviens politiskais spēks neesot sniedzis.

«Redzot, kādā veidā tiek atspoguļota informācija Liepājas reģionālajos medijos, rodas iespaids, ka tie nav gluži objektīvi un neatkarīgi. Par daudzām problēmām netiek runāts, un informācija nereti ir vienpusīga, par labu Liepājas mēram Uldim Seskam. Es vēlos parādīt medaļas otru pusi. Lai arī es neesmu žurnālists, tādā veidā vēlos paust savu pilsonisko pozīciju,» iepriekš apgalvoja Točelovskis.