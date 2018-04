Sudraba plāno atkārtoti kandidēt uz NSL priekšsēdētājas amatu

Kā aģentūrai LETA pastāstīja politiķe, NSL priekšsēdētāja un pārējās valdes vēlēšanas notiks kongresā 12.maijā.

Kongresā paredzētas arī revīzijas komisijas vēlēšanas.

Pasākumu iecerēts rīkot Grenctāles kultūras namā.

Jau ziņots, ka Saeimas Prezidijs janvārī izskatīja deputāta Ringolda Baloža iesniegumu par izstāšanos no partijas «No sirds Latvijai» (NSL), līdz ar to šī frakcija oficiāli beigusi pastāvēt. Tas saistīts ar to, ka pēc Baloža izstāšanās NSL frakcijā palika četri deputāti, bet Saeimas Kārtības rullī noteiktais minimālais parlamentāriešu skaits frakcijā ir vismaz pieci.

Četri deputāti, kas palika NSL frakcijā, - Inguna Sudraba, Gunārs Kūtris, Aivars Meija, Romāns Mežeckis - parlamentā darbojas kā pie frakcijām nepiederošie deputāti.