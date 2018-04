«Iekritu ar seju matracī un atslēdzos.» Bruņoti, apmācīti, pārguruši, nikni

Divas diennaktis plus vēl viena maiņa. Tā nav pirmā reize, kad 51 gadu vecais apsargs Andris strādā šādā režīmā. Citādi nevarot neko sakarīgu nopelnīt. Lielāko daļu viņa ienākumu veido tas, kas aploksnē. Andris apsargā nevis šādu tādu lauku būdiņu, bet lielu, prestižu biroju ēku Rīgā. Tāpat kā citi apsardzes darbinieki, viņš strādā «pelēkajā sektorā». Nelegāla nodarbināšana, izvairīšanās no nodokļu nomaksas un aplokšņu algas apsardzes darbiniekiem ir galvenā apsardzes nozares problēma jau daudzu gadu garumā, norāda Drošības nozares kompāniju asociācijas valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks. Apsardzes joma ir viena no ēnu ekonomikas līderēm.