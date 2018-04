Skolām ir jāievēro savstarpēji pretrunīgas drošības prasības

Rīgas skolas mēģina ievērot drošības prasības, taču atsevišķos gadījumos to paveikt ir ļoti grūti. Latvijā darbojas vairāki normatīvie akti, piemēram, ugunsdrošības noteikumi un Ministru kabineta prasības skolēnu drošībai. Un dažkārt šie noteikumi ir savstarpēji pretrunīgi, vēsta LTV7.

Visas Rīgas skolas nosacīti var iedalīt divās grupās – tās, kuras ir būvētas kā izglītības iestādes, un tās, kuras atrodas citiem nolūkiem būvētās vēsturiskās ēkās.

Piemēram, Rīgas centrā esošās 22.vidusskolas ēka vēsturiski ir bijusī tabakas fabrika. Ēkai ir četras ugunsdrošības izejas, no kurām viena ir aizplombēta, taču, pēc administrācijas teiktā, vajadzības gadījumā to var viegli atvērt. Pārējās ugunsdrošības izejas ir atvērtas – viena no tām ved uz ielu un pie tās sēž dežurants, bet pārējās – uz slēgto pagalmu.

Tomēr galvenā ēkas problēma ir pārāk šaurie koridori un durvju trūkums starp kāpņu telpām un pārējo ēku, uz ko parasti arī norāda ugunsdrošības inspektori.

Tomēr skolā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija un renovētas pagraba telpas, kā arī attiecīgi iekārtotas evakuācijas izejas, tā LTV7 stāsta Rīgas 22.vidusskolas direktore Irina Romanova.

Savukārt Rīgas Herdera vidusskolā ugunsdrošības izejas ir slēgtas. Skolas teritoriju šķērso Laboratorijas iela un, ievērojot pašvaldības prasības, vārtiņus uz stadionu skola tur atvērtus.

Tomēr, lai izpildītu Ministru kabineta noteikumus par skolēnu drošību, durvis nākas aizslēgt, lai skolēni stundu laikā nevarētu iziet ārā no ēkas. Neraugoties uz visu minēto, Rīgas dome šo skolu uzskata par vienu no mūsdienīgākajām ugunsdrošības prasību ievērošanas ziņā. Tā ir pārbūvēta pirms trim gadiem.

Skolēnu evakuācija no Herdera vidusskolas ilgst vidēji 12 minūtes. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā tikmēr apgalvo, ka optimālais laiks ir 5 minūtes. Likumā gan nekur tas nav noteikts.

Tomēr evakuācijas laiks nebūt nav galvenā skolu ugunsdrošības problēma, atzīst par ugunsdrošību atbildīgais glābšanas dienesta darbinieks Dzintars Lagzdiņš. Noteikumi paredz, ka kāpņu telpām jābūt atdalītām no pārējās ēkas, lai gadījumā, ja cilvēks ir ticis līdz kāpnēm, viņš jau automātiski atrastos relatīvi drošajā ēkas daļā un varētu mierīgi iziet ārā. Vēl viena prasība paredz: durvīm jābūt atveramām trīs sekunžu laikā, kas daudzās skolās netiek ievērots.

Lai dūmos un panikā atslēgtu un atvērtu durvis, būs vajadzīgas vairāk nekā trīs sekundes laikā. Par slēgtām durvīm daudzās Rīgas skolās LTV7 stāstījuši gan sociālo tīklu lietotāji, gan arī paši skolēni.

Skolu direktori skaidro, ka visa pamatā ir drošības prasības. Tās ir vairākas un zināmā mērā savstarpēji viena otru izslēdzošas.

No vienas puses, ir ugunsdrošības prasības, kas paredz, ka durvīm jābūt atvērtām, bet ir arī Ministru kabineta noteikumi par drošību, kas paredz, ka skolās nedrīkst ienākt nepiederošas personas, bet paši jaunākie bērni nedrīkst vieni paši pastāvīgi pamest skolas teritoriju. Tomēr ugunsdzēsības un glābšanas dienests šajā faktā pretrunas nesaskata. Esot sistēmas un tehnoloģijas, kas ugunsgrēka gadījumā ļauj atbloķēt aizslēgtas durvis.

Par ēkas atbilstību drošības prasībām ir atbildīgi ēkas saimnieki. Rīgā lielākajai daļai skolu tā ir pašvaldība. «Rīgas domes īpašuma departaments jau kopš 2009.gada realizē drošības sistēmu izveides programmu mācību iestādēs. Četru gadu laikā šādas sistēmas ir ierīkotas visās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs – kopumā 150 bērnudārzos. Pašlaik ugunsdrošībai atbilst arī visas Rīgas skolas, kas ir izvietotas pilsētas vēsturiskajā centrā. Pērn attiecīgās sistēmas sāka ierīkot arī mikrorajonu skolās – šogad darbi turpinās 21 izglītības iestādē», norādīja departamentā.

Pašvaldībā gan nevarēja paskaidrot, tieši kas katrā konkrētajā gadījumā veido šo «ugunsdrošības sistēmu». Katrā skolā tas esot individuāli. Pašvaldība cer pabeigt šo programmu triju gadu laikā. Vienlaikus, ja skolā notiek kapitālais remonts, tiek izveidota arī attiecīga ugunsdrošības sistēma, kuras ierīkošana ir paredzēta telpu pārbūves plānā. Līdz ar to ar atbilstību ugunsdrošības prasībām nekādām problēmām šādā gadījumā nevajadzētu būt.

Likumi un noteikumi, kas reglamentē ugunsdrošību, Latvijā tiek regulāri papildināti – vismaz reizi divos gados. Pēdējie normatīvi šajā jomā ir apstiprināti 2016.gadā. Ja agrāk dūmu detektoriem bija jābūt tikai laboratorijās un informātikas kabinetos, tad tagad tiem ir jābūt visās skolas telpās.

Arī prasība par durvju atvēršanu trijās sekundēs ir jauna, tāpat kā kāpņu telpu nodalīšana no pārējās ēkas.

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka katra skola tiekot vērtēta individuāli. Piemēram, var tikt pieļauts, ka durvis ir slēgtas, ja skolai ir detalizēts evakuācijas plāns un citi ugunsdrošības līdzekļi – ir speciālā ventilācija, ugunsdrošas durvis un signalizācija.