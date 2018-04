Jūrmala pārņēmusi no Rīgas miljonu shēmas un vizinās jūrmalniekus bez maksas

Jūrmalas dome pārņēmusi miljonu shēmas no Rīgas un vizinās jūrmalniekus bez maksas, vēsta TV3 raidījums «Nekā personīga».

No 1. jūnija Jūrmalas iedzīvotāja kartes īpašniekiem plānota braukšana sabiedriskajā transportā bez maksas. Līdz šim atsevišķās pilsētās un novados šādus atvieglojumus baudīja dažu iedzīvotāju grupas.

Jūrmala nolēmusi pēc Rēzeknes kļūt par otro pilsētu Latvijā, kas visus savus iedzīvotājus vizinās bez maksas.

Šāda iecere iedzīvotājiem patīk, jo samazina viņu tēriņus, bet vienlaikus par nodokļu maksātāju naudu tiek garantēts bizness pārvadātājam.

«Nekā personīga» izpētītais rāda - Jūrmala atkārto miljonu shēmas Rīgā, kur pasažieru pārvadātājs un viedkartes uzturētājs ir savā starpā saistīts.

Pirms pēdējām pašvaldību vēlēšanām viens no Gata Trukšņa solījumiem bija nodrošināt bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā. Iedzīvotāji Truksni no jauna ievēlēja domē un 15. martā ZZS un Saskaņas veidotā domes koalīcija nobalsoja, ka jāsamazina iedzīvotāju tēriņi. Papildus pensionāriem un studentiem, kuriem jau līdz šīm bija brīvbiļetes, no 1. jūnija bez maksas brauks arī visi, kuriem ir jūrmalnieka karte.

Līdz šim dome pārvadātajam dotācijās maksāja apmēram pusotru miljonu gadā. Visu braukt gribētāju vizināšana bez maksas izmaksāšot vēl pusmiljonu. Aprēķiniem izmantota Tallinas pieredze. Tur bezmaksas biļete vilināja no automašīnām uz sabiedrisko transportu pārsēsties papildus 10 procentus pasažieru.

Jaunos Turcijā ražotos Isuzu «CITYBUS», kas darbojas ar dīzeļdegvielas dzinējiem EURO 6 iegādājās Jūrmalas autobusu satiksme. Par tā vienīgo īpašnieku pirms pusotra gada kļuva bijušais baņķieris Zigmunds Pavlovskis.

Viņš stāsta, ka firmu, kurai ir 10 gadu līgums ar Jūrmalas domi, iegādājies par saprātīgu samaksu, jo saimniecību ar vecajiem autobusiem un nekustamo īpašumu viņš nav pircis.

Darbs Jūrmalas pārvadātajā Pavlovskim nav vienīgais. Viņš ir arī biznesa attīstības direktors «Rīgas satiksmes» meitas kompānijā «Rīgas karte". Tās valdes loceklis ir Aleksandrs Brandavs. Ar Rīgas domes koalīciju saistītā Brandava bizness saistīts ar pasažieru pārvadātājumiem. Viņa uzņēmums savulaik slēdza līgumu ar "Rīgas satiksmi" par mikroautobusiem, un "Rīgas satiksmes" darbinieks Brandavs formāli izstājās no pasažieru pārvadātāju firmām, lai nepārkāptu likumu par interešu konlfliktu. Kaut zinātāji stāsta, ka viņš šajā nozarē joprojām grozās.

Pasažieru braucienus fiksē ar jūrmalnieka karti. Tāda jau izsniegta pensionāriem un skolēniem. Pārējie deklarētie to vēl varēs saņemt vai iegādāties, ja Jūrmalā būs savs nekustamais īpašums. Tieši no viedkartēs uzkaitītā būs izmaksājamas pašvaldības dotācijas, kas nosedz uzņēmēja pamatizdevumus un kopā vēl ar zaudējumu kompensācijām par autobuus nolietojumu un valsts apmaksātajām invalīdu biļetēm padara biznesu drošu. Viedkaršu ieviešanai un uzturēšanai Jūrmalas dome izsludināja konkursu un tā dalībnieki izteica aizdomas, ka nolikums uzrakstīts tā, lai pasūtījumu iegūtu «Rīgas karte», par kuras dārdzību un necaurspīdīgumu sūdzas galvaspilsētā. Konkurenti daudz nekļūdījās.

2016.gada beigās «Jūrmalas kartes» izgatavošanu dome uzticēja firmai «BMS tehnoloģija». Šis ir «Rīgas kartes» apakšuzņēmums. Kā izpētīja «Nekā Personīga», «BMS Tehnoloģija» īpašnieks Andrejs Blažko, laikā, kad tika slēgts līgums ar Jūrmalu, iegādājies divus uzņēmumus (VISMOR un VERNAL) no Aleksandra Brandava uzņēmuma «B-noma» ar kopējo ieguldījumu vērtību vairāk nekā divus ar pusi miljonus eiro.

Jūrmalas dome ar Brandava biznesa partnera Blažko uzņēmumu slēgusi arī citus līgumus par iebraukšanas nodevas iekārtām.

Līdz 2025.gadam spēkā esošais līgums starp domi un pārvadātāju nosaka, ka nedrīkst pārkāpt 2 miljonu apgrozījumu, jo tad jārīko jauns iepirkums un Jūrmalas autobusu satiksme var monopolu zaudēt. Gan Loskutova, gan Truksnis apgalvo,ka slieksnis netiks pārkāpts.

Vēl gan Jūrmalas domes iecerei par bezmaksas braukšanu visiem svītru var pārvilkt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kura patlaban vērtē ieceres likumību.