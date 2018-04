Gerhards gandarīts par Rīgas domes lēmumu atcelt nolikuma grozījumus

Jau vēstīts, ka marta sākumā Rīgas dome pieņēma pašvaldības nolikuma grozījumus, kuri paredzēja, ka deputātiem, skatot vienu likumprojektu, ir tiesības uzdot tikai trīs jautājumus. Tā kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) konstatēja tajos demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumus, bet Rīgas dome pieņemtās izmaiņas neatcēla, 26.martā ministrs izdeva rīkojumu par šo noteikumu darbības apturēšanu. Divu nedēļu laikā pašvaldībai bija pienākums sasaukt sēdi, kurā rīkojums tiek izpildīts, un šodien bija pēdējā diena, kad Rīgas dome bija tiesīga to izdarīt.

Ārkārtas sēdē deputāti marta sākumā pieņemtās izmaiņas atcēla, vienlaikus spēkā atstājot 26.martā pieņemto jauno nolikuma redakciju, kura paredz, ka tagad jautājumu sesijai par vienu lēmumprojektu tiek atvēlētas 20 minūtes.

Kā norāda ministrs, Rīgas domes lēmums par ierobežojumu atcelšanu parāda to, ka domes vadībai nav pārliecības par pašu veidotajiem ierobežojumiem un to tiesiskumu. «Pašvaldības iekšējās kārtības noteikumiem jābūt ne tikai skaidri saprotamiem, bet arī jānodrošina to galvenais mērķis - tiesiska un konstruktīva darba kārtība. Ņemot vērā to, ka pašvaldības normatīvais akts pārkāpa demokrātijas principus un veicināja destruktīvu darba vidi domē, ar manu rīkojumu tas tika atcelts. Esmu gandarīts, ka Rīgas domes vadība beidzot ir atzinusi savu kļūdu un tas vēl vairāk uzsver mana rīkojuma nepieciešamību - tiesiskā valstī demokrātijas principus pārkāpjoši ierobežojumi nedrīkst būt un nebūs,» paudis ministrs.

Kā aģentūrai LETA apstiprināja VARAM pārstāvji, par 26.martā pieņemtajiem grozījumiem ministrija savu vērtējumu pieņēmusi vēl nav.