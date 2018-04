SAB: Latvijas sabiedrības attieksme pret Krievijas propagandu kļuvusi kritiskāka

SAB uzsvēra, ka, ņemot vērā pieaugušo kritisko attieksmi pret Krievijas propagandu, provokatīvu un diskreditējošu ziņu izplatīšanai Baltijas valstu informatīvajā telpā Krievija īsteno arvien specifiskāka ietekmes operācijas, kombinējot dažādas metodes.

2017.gadā tika konstatēti vairāki gadījumi, kad ziņas ievietošanai internetā tiek pielietotas kiberspējas. Tā kā viens no Krievijas specdienestu prioritārajiem darba virzieniem reģionā ir NATO spēki, interneta medijos tiek iefiltrētas ziņas, kas šos spēkus diskreditē vai rāda kā draudu iedzīvotājiem. Zīmīgs piemērs ir saistīts ar kiberuzbrukumu ziņu aģentūrai. 2017. gada aprīlī Lietuvas ziņu aģentūras BNS ziņu lentē - tās lietuviešu un krievu valodas versijās - parādījās ziņa par to, ka ASV karavīri Latvijā ir saindējušies ar piparu gāzi, Baltijas jūrā ir nogremdēti ievērojami šīs gāzes krājumi un tikai Kremlis zina, kad šī ekoloģiskā bumba eksplodēs. Lai ievietotu šādu viltus ziņu, tika izmantots kiberuzbrukums, uzsvēra SAB.

Vēl viens piemērs ir 2017.gada jūnijā blogošanas vietnē «reddit.com» ievietota ziņa, ka bumbvedēja B-52 avārijā Lietuvā iznīcināta dzīvojamā māja. Lai ziņai radītu ticamību, tās autors pirms tam vietnē bija ievietojis vairākas patiesas no citiem avotiem pārpublicētas ziņas un ziņu par avāriju noformējis tā, lai rastos iespaids, ka tā pārpublicēta no ASV Aizsardzības departamenta vietnes. Vēlāk ziņu pārpublicēja vairāki citi mediji un interneta vietnes, novēroja SAB. Latvijā ziņa tika ievietota prokrieviskā portālā «www.baltijalv.lv», turklāt tika ilustrēta ar video no «avārijas vietas.» Šajā vietnē raksts tika ievietots, «uzlaužot» serveri un iekopējot ziņu lapā, apejot oficiālo rakstu ievietošanas procedūru.

Kā ziņots, lielāko apdraudējumu Latvijas interesēm rada Krievijas izlūkošanas un drošības dienestu aktīvā darbība, vēstīts SAB 2017.gada darbības pārskatā. Tajā norādīts, ka Krievijas izlūkošanas iestāžu darbs notiek gan izmantojot diplomātisko piesegu, gan strādājot no Krievijas teritorijas. Izlūkošanas interese konstatēta par plašu jautājumu loku. Latvijas drošības politika, aizsardzības spējas un militārā joma ir viena no galvenajām Krievijas izlūkošanas prioritātēm. Detalizēta uzmanība tiek veltīta visiem ar Latvijas līdzdalību NATO saistītiem aspektiem. Augsta izlūkošanas interese ir arī par priekšvēlēšanu un vēlēšanu procesiem.

Kremlis arī turpmāk izmantos līdz šim piekopto ietekmes operāciju modeli, taču, pieaugot rietumvalstu spējai atpazīt un pretoties Kremļa īstenotajām ietekmes operācijām, Krievija varētu meklēt jaunas taktikas, secinājis SAB.