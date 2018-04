Latvijas pilsonība par īpašiem nopelniem piešķirta uzņēmējam Josifam Menakeram

Menakers ir dzimis Rīgā, kur arī dzīvoja līdz 1988.gadam. «Būdams ebreju etniskās grupas pārstāvis, es izjutu neiecietību no PSRP iestāžu puses, līdz ar to 1988.gadā atstāju dzimteni un līdz šim brīdim neesmu tajā atgriezies uz pastāvīgu dzīvi,» teikts Menakera vēstulē Saeimai. Viņš uzsver, ka šo gadu laikā nav aizmirsis latviešu valodu.

Viņš norāda, ka viņa saikne ar Latviju nav zudusi, jo profesionālā darbība ir sākusies šeit, kur viņš absolvējis Latvijas Universitāti, sāka zinātniskās pētniecības darbu. «Būdams aktīvs uzņēmējs un investors, kā arī izmantojot savas zināšanas, iemaņas un līdzekļus, kas tiek gūti, strādājot ASV, es Latvijā esmu nodibinājis konkurētspējīgas augsto tehnoloģiju ražotnes, kas cita starpā ir tikušas atzinīgi novērtētas gan Latvijā, gan ASV,» pauž Menakers.

Menakers norāda, ka viens no šādiem uzņēmumiem ir viņam ASV piederošā «ISP Optic Corporation» meitas uzņēmums «ISP Optic Latvia», kas specializējas augstas tehnoloģijas optisko komponentu ražošanā. Vēl viens no uzņēmumiem nodarbojas ar lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošanu, kā arī bezpilota lidaparātu ražošanu.

Viņš vēstulē pauž, ka vēlas finansiāli atbalstīti arī Latvijā dibinātas organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz kvalitatīvas informācijas pieejamību, kas ir viens no priekšnoteikumiem valsts attīstībā.

Atbalsta vēstules Menakera uzņemšanai pilsonībā uzrakstīja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un valdības fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā Remigijs Počs, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā Inna Šteinbuka.