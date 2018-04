VARAM Pašvaldību pārraudzības nodaļā 119 vietvaras uzrauga septiņi darbinieki

Tikmēr Igaunijā tie ir aptuveni 45, bet Lietuvā - 30 darbinieki, norādīja Eglīts.

Viņš skaidroja, ka lielākā darbinieku samazināšana notika ekonomiskās krīzes ietekmē. Patlaban VARAM varot novērst likuma pārkāpumus, kas ir prioritāri. Eglīts ir pārliecināts, ka nākotnē kapacitāte palielināsies. Vienlaikus viņš pauda, ka nav pareizi runāt par administratīvā aparāta samazināšanu tikai valsts pārvaldē, bet nerunāt par pašvaldībām, kur līdzekļi aizvien nereti tiek tērēti neefektīvu institūciju uzturēšanai.

Komentējot Ķekavas pašvaldībā notiekošo attiecībā uz komiteju sastāva izmaiņām, Eglītis teica, ka esot jāpalūkojas uz šo domes sasaukumu kopumā. «Nelikumīgi iecelts padomnieks, priekšsēdētāja vietnieks, kurš, kā atklājās, iespējams, veic nelikumīgas darbības ar domes degvielu, šīs koalīciju maiņas. Tas viss ir viena sasaukuma laikā un neliecina par labu pārvaldību [..],» pauda VARAM valsts sekretārs.

Veidu, kādā mainīts Ķekavas pašvaldības komiteju sastāvs, Eglītis nosauca par patvaļu un likumam neatbilstošu rīcību.

Savukārt attiecībā uz Rīgas domes vairākkārt veiktajām pašvaldības nolikuma izmaiņām, viņš norādīja, ka sagaida adekvātu risinājumu no pašvaldības. Pēc Eglīša paustā, tā esot apņēmusies labot nolikumu.

Vienlaikus, ja Rīgas dome nespēs vienoties par iekšējo darba organizāciju, tad Eglītis neredzot, kā dome varēs strādāt tālāk. «Ja nevar vienoties par darba kārtību, tad nevar pieņemt lēmumus,» uzsvēra VARAM parlamentārais sekretārs, piebilstot, ka šādā situācijā ministrijai būs ierobežotas manevrēšanas iespējas.

To pašu viņš norādīja attiecībā uz Ķekavas pašvaldību, uzsverot, ja tā nespēs pieņemt nepieciešamos lēmumus, tas liecinās, ka deputāti nav spējīgi strādāt iedzīvotāju labā.

Eglītis ir pārliecināts, ka lielā daļā pašvaldību šādas problēmas rodas pieredzes trūkuma dēļ.

Kā ziņots, VARAM konstatējusi būtiskus likuma pārkāpumus, veidojot komiteju sastāvus Ķekavas novada domē, un pašvaldībai nosūtījusi vēstuli, kurā lūgts nekavējoties atcelt domes lēmumu, ar kuru no komitejām izslēgti divi deputāti, neievērojot likumā noteiktās prasības.

Minētā lēmuma gadījumā komiteju sastāvs ir mainīts patvaļīgi, un deputāti ir izslēgti, neskatoties uz to, ka iesniegumi par izslēgšanu no komitejas nav saņemti un deputāti par to iepriekš pat nav bijuši informēti, norādīja VARAM.

Tikmēr Ķekavas pašvaldība ceturtdien notikušajā domes sēdē vēl neskatīja VARAM rosinājumu atcelt domes lēmumu, aģentūrai LETA apstiprināja pašvaldības pārstāve Vineta Geka. Viņa paskaidroja, ka jautājums netika skatīts tāpēc, ka pašvaldība vēl nav paspējusi pilnvērtīgi iepazīties ar ministrijas argumentiem, kā arī nav saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības viedokli šajā jautājumā.

Savukārt attiecībā uz Rīgas domi VARAM 26.martā izdeva rīkojumu par 1.martā pieņemto Rīgas pašvaldības nolikuma grozījumu darbības apturēšanu. Tie paredzēja, ka deputāti sēdēs nedrīkst uzdot vairāk par trīs jautājumiem. Tajā pašā dienā dome sasauca ārkārtas sēdi, kurā nolikums tika mainīts, nosakot, ka turpmāk jautājumu sesijai par vienu lēmumprojektu tiks atvēlētas 20 minūtes, bet skatot pašvaldības budžetu - 90 minūtes.

Arī pēdējos Rīgas domes saistošo noteikumu grozījumus VARAM atzinusi par neatbilstošiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un norādījusi, ka tie būtu jāatceļ.