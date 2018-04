«airBaltic» pagaidām nekomentē, kā Krievijas raķešu izmēģinājums ietekmēs aviokompānijas lidojumus

Viņa skaidroja, ka lidojumu plānus laikam, kad Krievija atkārtoti pieteikusi raķešu izmēģinājumus, lidsabiedrība varēs komentēt ne ātrāk kā nākamās nedēļas sākumā.

Iepriekš, kad Krievija bija pieteikusi raķešu izmēģināšanu gaisa telpā virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā, «airBaltic» darbs netika būtiski ietekmēts.

Kā ziņots, Krievijas Galvenais gaisa satiksmes vadības centrs informējis Latvijas Civilās aviācijas aģentūru, ka Krievijas Jūras spēki no 17.aprīļa līdz 19.aprīlim rezervējuši gaisa telpu un 19.aprīlī plāno veikt raķešu šaušanas pārbaudi gaisa telpā virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā. To plānots darīt laikā no plkst.11 līdz 23.

Pēc Galkina paustā, Krievijas puse aicinājusi Latvijas Civilās aviācijas aģentūru noteiktajā laika posmā slēgt gaisa telpu 20 kilometru augstumā raķešu šaušanai paredzētajā zonā aptuveni 40 kilometrus no Latvijas krasta līnijas.

Aizsardzības ministrija joprojām uzskata šāda veida mācības Latvijas teritoriālo ūdeņu tiešā tuvumā par nepamatotām un provokatīvām, kā arī pauž bažas par Krievijas spējām nodrošināt drošību mācību laikā.

Jau ziņots, ka šodien Krievijas Baltijas karaflote informēja, ka 12.aprīļa vakarā īsi pirms pusnakts Kaļiņingradas apgabala piekrastē virs Baltijas jūras nakts izmēģinājumu lidojuma laikā avarējis Krievijas kara helikopters «Ka-29». Abi tās apkalpes locekļi gājuši bojā, piektdien paziņoja Krievijas Baltijas karaflote.

Nacionālie bruņotie spēki sekos līdzi šo mācību norisei un arī turpmāk veiks pastiprinātu mūsu valsts robežu novērošanu.

Kā ziņots, Krievijas Jūras spēki raķešu šaušanas mācības Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā bija pieteikuši arī no 4. līdz 6.aprīlim. Mācību laikā netika izšauta neviena raķete, bet šādas mācības uzskatāmas kā daļa no Krievijas stratēģiskās komunikācijas un spēka demonstrēšanas citām reģiona valstīm, iepriekš pauda eksperti.