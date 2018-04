Latkovskis: Krievijas paziņojumi par raķešu mācībām ir spēka demonstrācija

Krievijas paziņojumi par raķešu mācībām Baltijas jūrā ir spēka demonstrācija, aģentūrai LETA sacīja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis (V). Jautāts, vai nākamnedēļ Krievija varētu veikt reālas raķešu šaušanas mācības Baltijas jūrā Latvijas ekonomiskajā zonā, Latkovskis teica, ka to zina tikai pati Krievija.

«Tas ir no sērijas gribam - darām, negribam - nedarām. Tā ir vienkārši spēka demonstrācija, kas rada arī īslaicīgas neērtības,» sacīja Latkovskis.

Politiķis norādīja, ka, ņemot vērā notikumus Sīrijā, Krievijai ir nepieciešamība radīt šādas situācijas. «Sīrijā viņi nevar neko izdarīt, var tikai noskatīties un glābt savus spēkus no trāpījumiem, piemēram, izvedot kuģus jūrā. Tādēļ tiek radīta spriedze citos reģionos,» skaidroja Latkovskis.

Uz jautājumu, kā Latvijai būtu jārīkojas, Latkovskis atbildēja, ka paziņoto mācību laikā tiek veikta pastiprināta novērošana no krasta novērošanas stacijām un patruļkuģiem.

«Mācības izziņotas ne tikai Latvijas ekonomiskajā zonā, bet arī pie Zviedrijas, Dānijas, Polijas krastiem. Mūsu NATO sabiedrotajiem ir vēl efektīvāki novērošanas līdzekļi, tādēļ caur dalību NATO iegūstam visaptverošu informāciju, kādu nevarētu iegūt, neesot NATO dalībvalsts,» skaidroja Latkovskis.

Jau ziņots, ka Krievija atkal plāno organizēt raķešu šaušanu Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Krievijas Galvenais gaisa satiksmes vadības centrs informējis Latvijas Civilās aviācijas aģentūru, ka Krievijas Jūras spēki no 17.aprīļa līdz 19.aprīlim rezervējuši gaisa telpu un 19.aprīlī plāno veikt raķešu šaušanas pārbaudi gaisa telpā virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā. To plānots darīt laikā no plkst.11 līdz 23.

Pēc Aizsardzības ministrijas (AM) Militāri publisko attiecību departamenta direktora Kaspara Galkina paustā, Krievijas puse aicinājusi Latvijas Civilās aviācijas aģentūru noteiktajā laika posmā slēgt gaisa telpu 20 kilometru augstumā raķešu šaušanai paredzētajā zonā aptuveni 40 kilometrus no Latvijas krasta līnijas.

AM joprojām uzskata šāda veida mācības Latvijas teritoriālo ūdeņu tiešā tuvumā par nepamatotām un provokatīvām, kā arī pauž bažas par Krievijas spējām nodrošināt drošību mācību laikā.