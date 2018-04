Konfliktā ar taksistu cieš jauniete

Taksometrs ticis izsaukts uz Vecrīgu un tā galamērķis bijis Mārupe. Vienas no cietušo meiteņu mātēm raidījumam pastāstīja, ka galamērķī pirmie no taksometra izkāpuši divi puiši. Meitene mazliet kavējusies, bet kad izkāpusi - šoferis piedāvājis cigareti, no kuras jauniete atteikusies.

"Kā stāstīja meita, taksists pēkšņi izkāpa, sagrāba viņu, nogāza zemē un vairākas reizes iesita pa seju, trāpot tieši pa aci,» raidījumam paudusi māte. Incidentam gan nav liecinieku, bet apkaimē nav video novērošanas kameru. Sarunā ar "Bez Tabu" taksometra vadītājs noliedzis, ka konflikts bijis un grasās likumsargiem rakstīt iesniegumu par apmelošanu.

Ņemot vērā, ka ierosināta lietvedība, likumsargii neko nekomentē. Likumsargi iesaka, ka, ja izsauc taksometru, skaties, kāds ir vadītājs, kāds auto, ja nepatīk, atsakies no brauciena. Ja sākas konflikts, centies no tā izvairīties un uzreiz zvani policijai.