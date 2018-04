Dažu Latvijas vēstnieku parādsaistības pērn pārsniegušas € 200 000

Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš pērn deklarējis parādsaistības 233 876 eiro apmērā. Salīdzinot ar 2016.gadu, to apmērs samazinājies par aptuveni 10 000 eiro, jo 2016.gadā tas sasniedza 243 888 eiro.

2017.gadā Riekstiņš uzkrājis 2000 eiro skaidrā naudā un nepilnus 5000 eiro bezskaidrā naudā. 2016.gadā skaidrā naudā vēstniekam bija uzkrāti 2500 eiro, bet bezskaidrā 6043 eiro. Savukārt algā no Ārlietu ministrijas (ĀM) Latvijas vēstnieks Krievijā saņēma 41 272 eiro, kas ir par aptuveni 1200 eiro mazāk nekā 2016.gadā.

Tāpat vēstnieka ienākumus pērn veidojuši pabalsti nepilnu 11 000 eiro apmērā, kā arī apdrošināšanas atlīdzības 526 eiro apmērā. Savukārt 2016.gadā papildus ienākumi sastādīja 29 300 eiro, no kuriem 28 500 tika gūti no īpašuma pārdošanas.

Pērn Riekstiņš arī veicis samaksu par pansionāta pakalpojumiem 5877 eiro apmērā un veicis hipotekārā kredīta un procentu atmaksu 16 320 eiro apmērā. Viņam arī pieder nekustamais īpašums Mārupes novadā. Tāpat viņa īpašumā ir vieglā automašīna «Mitsubishi Pajero», kuteris un piekabe laivu vešanai.

Lielas parādsaistības pērn bijušas arī Latvijas vēstniekam Lietuvā Einaram Semanim. Salīdzinot ar 2016.gadu parādsaistības samazinājušās par nepilniem 4000 eiro, sasniedzot 217 465 eiro. Bezskaidrā naudā vēstnieks uzkrājis 10 994 eiro, bet algā no ĀM saņēmis 28 024 eiro un pabalstu 26 486 eiro apmērā.

Tikmēr 2016.gadā viņš algā no ĀM saņēma 27 087 eiro un viņa ienākumus papildināja arī honorārs no Latvijas Universitātes 100 eiro apmērā. Tāpat viņa īpašumā ir dzīvoklis Rīgā un lietošanā dzīvoklis Viļņā.

Latvijas vēstnieks Itālijā Artis Bērtulis 2017.gadā deklarējis parādsaistības teju 157 000 eiro apmērā, savukārt 2016.gadā parāds bija par 10 000 eiro lielāks. Algā no ĀM viņš pērn saņēmis 31 214 eiro, pabalstā no ministrijas 41 166 eiro un kompensācijā no «Air Baltic Corporation» 1395 eiro.

Tāpat viņš veicis kredīta atmaksu 10 200 eiro apmērā. Viņa īpašumā ir dzīvoklis Jūrmalā un automašīna «Chrysler PT Cruiser».

Vairāk nekā 100 000 eiro lielas parādsaistības pērn deklarējusi arī Latvijas vēstniece Ēģiptē Iveta Šulca. 2017.gadā deklarētas 127 500 eiro lielas parādsaistības, bet 2016.gadā vēstniece parādsaistības nebija deklarējusi. Deklarācija liecina, ka viņa veikusi nekustamā īpašuma pirkumu par 150 000 eiro, un viņai izsniegts hipotekārais kredīts 127 500 eiro apmērā.

Par darbu ĀM viņa pērn saņēma 31 404 eiro, bet pabalstā no ministrijas 21 812 eiro. 2016.gadā viņa par darbu ĀM saņēma 310 631 eiro. Skaidrā naudā viņa uzkrājusi 7700 eiro, bet 2016.gadā 8089 eiro.

Savukārt Latvijas vēstnieka Ķīnā Māra Selgas parādsaistības pērn bijušas nepilni 119 000 eiro. Kopš 2016.gada tās sarukušas par 24 000 eiro. Pērn Selga no ministrijas saņēmis 33 642 eiro algā, 32 853 eiro pabalstā un 960 eiro citos ienākumos. Tāpat vēstnieks saņēmis apdrošināšanas atlīdzību 300 eiro apmērā.

2017.gadā Selga arī izsniedzis aizdevumu nepilnu 1800 eiro apmērā, bet bezskaidrā naudā uzkrājis 24 971 eiro, kas ir par nepilniem 14 300 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Viņa īpašumā ir vieglā automašīna «Chrysler Sebring» un nekustamais īpašums Rīgā un Baložos. Selgam lietošanā ir arī dzīvoklis Pekinā un kopīpašumā nekustamais īpašums Zaubes pagastā.