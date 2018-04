Burovs: «Simtgades aleja» būs jāveido arboristu jeb kokkopju stingrā kontrolē

Viņš skaidroja, ka no arboristiem ir saņemts atzinums, ka alejas veidošanas vietā atrodas vērtīgi koki, no kuriem daži ir «ļoti vērtīgi». Līdz ar jebkuri darbi būs jāveic stingrā arboristu kontrolē, pauda Rīgas domes amatpersona.

«Simtgades alejas» veidotājiem SIA «H2E» pārsūtīts kokkopju atzinums un uzdots satikties ar šiem ekspertiem. Pirmā abu pušu tikšanās paredzēta nākamās nedēļas sākumā, un Rīgas dome kā pasūtītājs plāno kontrolēt, kā tiek ievērots ekspertu paustais, norādīja Burovs.

Aprīļa beigās no «H2E» tiek sagaidīti metālu paraugi, lai pēc tam pieņemtu lēmumu par projekta tālāku virzību, norādīja Īpašuma komitejas vadītājs. Rīgas dome alejas veidotājiem lūgusi mainīt sākotnēji izvēlēto metālu, kas vairāk piemērots telpu iekšdarbiem, pret atbilstošāku metāla veidu.

Burovs uzskata - situācijā, kad atbildīgās institūcijas ir sniegušas pozitīvu atzinumu par «Simtgades alejas» veidošanu, nav pamata apšaubīt nepieciešamību to īstenot. Viņš uzsvēra, ka tagad ir saņemts pozitīvs atzinums no Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes, tāpat iepriekš pozitīvs atzinums saņemts no Rīgas pilsētas Būvvaldes padomes un Rīgas domes Pieminekļu padomes.

Pašlaik projektu vairs nebūs iespējams realizēt līdz 4.maijam, kā bija iecerēts iepriekš, atzina Burovs. Reizē viņš norādīja, ka «Simtgades aleju» varēs atklāt arī vēlāk, jo Latvijas simtgades pasākumi notiks visa gada garumā.

Kā ziņots, iepriekš kritiku par alejas iespējamo kaitējumu tur esošajiem ozoliem izteica Rīgas domes opozīcijas deputāts Jurģis Klotiņš (VL-TB/LNNK).

«Tā būs ainaviski degradējoša iejaukšanās izcilā dārznieka Georga Kūfalta plānotajā Kronvalda parkā. Objekta būvniecība radīs kaitējumu simtgadīgajiem ozoliem, apdraudot to dzīvotspēju,» pauda politiķis. Reizē viņš atzina, ka pati ideja - pieminēt Latvijas teātra vēstures lielos notikumus un Latvijas valsts vēstures notikumus - ir apsveicama. «Liku priekšā vides objektu izvietot Jēkaba laukumā,» norādīja Klotiņš.

Kā vēstīja žurnāls «Ir», tēlnieks Ivars Drulle, kā arī arhitektes Zaiga Gaile un Ieva Zībārte pauž kritiku par iecerēto Latvijas Nacionālā teātra simtgades alejas projektu, kas valstij izmaksās aptuveni 135 000 eiro. Drulles ieskatā Rīgas kanālmala un Kronvalda parks kļuvuši par galvaspilsētai veltīto dāvanu noliktavu, kurā nepārdomāti izvietoti arvien jauni vides objekti, piemēram, Maskavas nama dāvinātā Puškina skulptūra, Taškentas dāvinātais astronomijas pamatlicēja Mirzo Ulugbeka piemineklis un vēl citi, kopumā aptuveni 20 objektu. «Stilīgas un mākslinieciski augstvērtīgas kanālmalas vietā izveidojusies Disnejlenda», sacījis Drulle.

Jau vēstīts, ka «Simtgades aleju» plānots izveidot teritorijā no Nacionālā teātra ēkas austrumu fasādes līdz Pilsētas kanālam, ietverot arī teritoriju līdz ēkai Kronvalda bulvārī 4 - kādreizējai Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes ēkai.

Aleju plānots veidot, balstoties un nozīmīgākajiem gadskaitļiem Latvijas valsts un Nacionālā teātra vēsturē. Nozīmīgākās gadskārtas tiks attēlotas uz 100 soļu garas, «laika līnijas skatuves», kas vīsies cauri koku alejai. Līdzās gada skaitļiem būs izveidoti arī paskaidrojoši stāstījuma teksti vairākās valodās par to, kas konkrētajā gadā noticis.