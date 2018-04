Dūklavs vēlas Norvēģijas kroņprincim atgādināt par sniega krabju kuģa lietu

Zemkopības ministrs teica, ka šādu lūgumu - pārrunāt attiecīgo jautājumu - izteicis arī ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam (V). «Esam uzrunājuši ārlietu ministru, prasījuši, kā viņš uz to skatās, ja šis jautājums [sarunās] parādīsies. Arī prezidentam esmu ieminējies [par to],» sacīja Dūklavs, skaidrojot, ka tālākais nav atkarīgs no Zemkopības ministrijas, bet no atbildīgo valsts amatpersonu lēmuma pārrunāt šo jautājumu ar kroņprinci, vai nē.

Dūklavs arī teica, ka Norvēģijas kroņprincis Hokons katru gadu atklāj mencu zveju jūrā, tāpēc «nenāktu par ļaunu ar viņu pārrunāt attiecīgo jautājumu», rosinot rast kopasaucēju. «Kas slikts varētu notikt, ja kroņprincim atgādinātu, ka mums jau divus gadus stāv tajā joslā stāv kuģis, vietu aizņem, laidiet to mājās,» teica zemkopības ministrs.

Jau ziņots, ka nākamnedēļ, 23.aprīlī un 24.aprīlī, oficiālā vizītē Latvijā ieradīsies Norvēģijas kroņprincis Hokons un kroņprincese Mete Mārita.

Norvēģijas varas iestādes pērn janvāra sākumā arestēja Latvijas uzņēmumam SIA «North Star LTD» piederošu zvejas kuģi «Senators», kas saskaņā ar iepriekš noslēgtiem līgumiem zvejoja sniega krabjus Svalbāras (Špicbergenas) ūdeņos. Norvēģija izvirzīja kuģa īpašniekam pretenzijas par zvejas noteikumu pārkāpumu, ko Latvijas kuģa īpašnieks neatzīst, jo sniega krabju zveja Svalbāras ūdeņos notikusi saskaņā ar 1920.gadā Parīzē noslēgto starptautisko līgumu, atbilstoši ES regulas prasībām.

Pēc incidenta ĀM iesniedza notu Norvēģijas vēstniecībai ar lūgumu atbrīvot kuģi, kā arī netraucēt zveju, kas notiek saskaņā ar starptautisko vienošanos. Tikmēr Norvēģijas vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens akcentēja, ka Norvēģijai ir iespēja licencēt sniega krabju zveju tās kontinentālajā šelfā, jo ES un Latvija šādas licences bez Norvēģijas zināšanas izsniegt nevar.

Norvēģijā arestētais sniega krabju zvejas kuģis «Senators» joprojām atrodas šajā valstī un jautājums par zvejas tiesībām attiecīgajā zvejas rajonā joprojām nav atrisināts.

Kuģa dīkstāve SIA «North Star LTD» radījusi lielas finansiālas problēmas, tāpēc tas bijis spiests pārdot daļu savas flotes.