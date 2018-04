Darbu uzteicis RD Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieks Muhks

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja šodien apstiprināja Muhka atbrīvošanu no amata ar šī gada 2.maiju. Iesniegumā viņš norāda, ka darba attiecības vēlas pārtraukt uz pušu vienošanās pamata.

Kad pērnā gada novembrī Muhks tika apstiprināts komisijas sastāvā, opozīcijas deputātiem radās neizpratne par to, kā viņš izvēlēts par amata pretendentu, jo konkurss uz šo amata vietu izsludināts netika.

Komisijas vadītājs Juris Dumpis toreiz skaidroja, ka kandidātu uzrunājis personīgi un pamatoja to ar viņa «cilvēcisko un profesionālo kompetenci». Viņš arī norādīja, ka balstoties uz normatīvajiem aktiem, viņam ir tiesības pieņemt sev vietnieku nerīkojot amata konkursu un šīs tiesības viņš arī esot izmantojis. Līdz ar to, opozīcijas pārmetumi par to, ka šāda darbinieka pieņemšanas kārtība ir prettiesiska - neesot pamatoti.

Opozīcijas pārstāvji norādīja uz tiešu interešu konfliktu un pauda, ka ievērojot labas pārvaldības principus, šāda situācija ir nepieņemama.

Neraugoties uz iebildumiem, Rīgas domes sēdē komisijas sastāva maiņa tika atbalstīta.

Arī šodien deputāte Juta Strīķe (JKP) piedāvāja uz vakanto vietu izsludināt amata konkursu, jo «esot pierādījies, ka konkurss būtu piemērotākais veids kā meklēt atbilstošu kandidātu», taču komitejas locekļi šo priekšlikumu noraidīja.

Kā norādīja komitejas vadītājs Dainis Turlais (GKR), balstoties uz normatīvajiem aktiem, komisijas vadītājs jau tagad ir tiesīgs izsludināt amata konkursu, ja uzskata to par nepieciešamu. Ja nē, viņš drīkst izvēlēties kandidātu pats, taču komiteja vienalga izraudzītā pretendenta kandidatūru vērtēs sēdē.