Lielākie valsts amatpersonu ienākumi pērn - Spurei un Čakšai; lielākā alga - Rimšēvičam

Ilonas Spures ienākumi pērn sasniedza 274 000 eiro un lielāko daļu no tā veido ieņēmumi par pārdotu īpašumu. Veselības ministres Andas Čakšas ieņēmumi pērn sasniedza 262 000 eiro un arī šajā gadījumā lielāko daļu veido divi īpašuma pārdošanas darījumi. Savukārt trešie lielākie ienākumi pērn no valsts amatpersonām bija Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam - 223 000 eiro. No tiem lielāko daļu veidoja Rimšēviča alga par centrālās bankas prezidenta amata pildīšanu, kas pērn sasniedza 144 000 eiro un ir lielākā alga starp valsts amatpersonām.

Otra lielākā alga pērn bija Valsts kases pārvaldniekam Kasparam Āboliņam - 69 600 eiro. Savukārt no valdības locekļiem lielāko atalgojumu saņēmis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis - abi 64 000 eiro. Ministru prezidents Māris Kučinskis un satiksmes ministrs Uldis Augulis savukārt atalgojumā pērn saņēmuši 63 000 eiro katrs.

Lielākos uzkrājumus savukārt ir deklarējusi Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, kurai izdevies uzkrāt 327 000 eiro. Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs izveidojis vērā ņemamus uzkrājumus - 310 000 eiro, bet Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš - 256 000 eiro.

Lielākos parādus deklarācijā savukārt norādījis Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics - 158 000 eiro, un Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Inga Koļegova - 151 000 eiro. Savukārt lielākos aizdevumus izsniedzis zemkopības ministrs Jānis Dūklavs - kopumā 322 000 eiro.

Pašlaik apkopota informācija par pieejamajām valsts amatpersonu deklarācijām, tādēļ iespējami šīs ziņas papildinājumi.