Ugunsgrēkā cietusi Gulbenes Baltā pils

Plkst.13.17 saņemts izsaukums uz Brīvības ielu, kur dedzis neapsaimniekotas divstāvu mūra ēkas jumts.

Plkst.14.16 ugunsgrēks lokalizēts, un aizvien norit tā dzēšana.

Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš apstiprināja, ka degusi Vecgulbenes muižas kompleksa ēka, kas saukta arī par Balto pili.

Viņš arī informēja, ka kompleksa ēka pieder SIA «A.S.I.M», kura īpašnieki ir Ilga Romānova un Ainars Melders. «A.S.I.M.» Vecgulbenes muižā pieder viesnīca. Tā ugunsgrēkā nav cietusi.

Pašvaldības izpilddirektore Guna Švika aģentūrai LETA zināja stāstīt, ka «A.S.I.M» īpašumu iegādājies no bankas, kas to bija ieķīlājusi no iepriekšējā īpašnieka. Jaunie saimnieki vēl šonedēļ esot strādājuši pie īpašuma sakārtošanas ar mērķi to iekonservēt, jo ēka prasījusi daudz ieguldījumu un ir bijusi sliktā stāvoklī.

Melders paskaidroja, ka, iegādājoties īpašumu, sākotnējais plāns ir to savest kārtībā un tikai pēc tam domāt, ko ar ēkas paliekām iesākt tālāk. Ugunsgrēks nekādi neietekmēšot uzņēmēju plānus.

SIA «A.S.I.M» 2017.gadu beidza ar 33 508 eiro lieliem zaudējumiem un apgrozījumu 106 909 eiro apmērā. Uzņēmumā strādā 14 darbinieki, liecina informācija «Firmas.lv».

Vecgulbenes muižas kompleksā ietilpst Gulbenes Baltā pils, Gulbenes Sarkanā pils, saimniecības komplekss, pils parks un Rūdolfa parks. Muižas tiešā tuvumā atrodas arī citi ievērojami kultūras pieminekļi - Gulbenes luterāņu baznīca un mācītājmuiža, brīvības cīnītāju piemineklis. Baltā pils ir celta 1763.gadā, taču vairākkārt pārbūvēta un arī senāk cietusi ugunsgrēkos.