Vairākās Rīgas centra ielās ierobežos satiksmi Norvēģijas kroņprinča vizītes laikā

22.aprīlī no plkst.21 līdz 23, 23.aprīlī no plkst.7 līdz 23 un 24.aprīlī no plkst.7 līdz 10.30 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai.

Tāpat 23.aprīlī no plkst.7 līdz 21.30 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Pils laukumā, Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam, kā arī Mazajā Pils ielā, posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.

Tostarp 23.aprīlī no plkst.7 līdz 13.20 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu, kā arī Brīvības pieminekļa laukumā.

Vēl 23.aprīlī no plkst.9.55 līdz 10.20 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā, kā arī Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā.

Tāpat 23. aprīlī nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība - no plkst.9.30 līdz 21.30 Pils laukumā, no plkst.11.30 līdz 12.30 Brīvības pieminekļa laukumā, kā arī no plkst.14.30 līdz 16.45 Uzvaras bulvārī, pie ēkas Mūkusalas ielā 3.