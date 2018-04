Trukšņa iekrājumi samazinājušies par vairāk nekā € 26 000

2016.gadā Trukšņa iekrājumi bezskaidrā naudā veidoja 69 850 eiro, turpretim 2017.gadā tie bijuši 43 470 eiro. Skaidras naudas uzkrājumi mēram samazinājušies par 1000 eiro un pērn bijuši 2000 eiro lieli.

Salīdzinoši ar 2016.gadu par teju 12 000 eiro sarukusi Trukšņa alga. 2016.gadā viņš algā no Jūrmalas domes saņēma 35 094 eiro, bet 2017.gadā - 23 207 eiro. Pērnā gada sākumā viņš atkāpās no priekšsēdētāja amata, to skaidrojot ar veselības stāvokli, bet mēra amatā atgriezās pēc pašvaldību vēlēšanām jūnijā. Šajā starplaikā Truksnis veica domes deputāta pienākumus.

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Truksnis pērn saņēmis arī 1509 eiro lielu pabalstu.

Vēl Jūrmalas mēra deklarācija uzrāda, ka pilnībā dzēstas 2016.gadā reģistrētās parādsaistības, kuras bija 20 000 eiro apmērā.

Trukšņa īpašumā joprojām ir 2005.gada «Kia sportage» automašīna, kā arī dzīvoklis un zeme Jūrmalā.