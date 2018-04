Raidījums: vai Urbanovičs slēpj no VID māju Pierīgā?

Kā vēsta TV3 raidījums «Nekā personīga», Saeimas deputāts no «Saskaņas» Jānis Urbanovičs aizdomīgi bieži manīts pie kādas pavisam nesen uzbūvētas mājas. Apkārtējie kaimiņi runājot, ka māja, lai arī formāli ir kādas firmas īpašums, patiesībā būvēta deputāta vajdzībām. Tautas kalps gan noliedz, ka tā ir viņa māja – viņš tur šad tad tikai aizbraucot, lai radiniekiem palīdzētu ar koka darbiem.

Kā liecina fotoattēli no «Goole Maps» kartes, 2014. gadā zemes gabals Rīgā, Mežotnes ielā bija aizaudzis ar krūmiem, zāle gara, sēta ap teritoriju veca un šķība. Šobrīd Mežotnes ielā viss mainījies – uz zemes gabala uzbūvēts plašs privātnams ar palielu piebūvi.

Pēc ierakstiem zemesgrāmatā var nojaust, ka iepriekšējiem zemes īpašniekiem radušās kādas likstas. 2004. gadā atrodamas ziņas, ka te tika gatavots daudzdzīvokļu mājas projekts, bet tas netika realizēts. Zeme nonāca Parex slikto kredītu pārņēmējas Reverta īpašumā. Un 2014. gada decembrī par 60 700 eiro to nopirkusi firma Reviteko.

Firmas īpašnieces ir Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča abas meitas Ieva un Gunta. Laikā, kad notiek zemes darījums, firmā 10% pieder arī pašam deputātam. Savukārt valdes locekle ir Vineta Abramova – sieva Anatoljam Abramovam. Šobrīd pie kriminālatbildības par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu sauktajam bijušajam «Rīgas Centrāltirgus» valdes priekšsēdētājam, kurš presē dēvēts par Jāņa Urbanoviča uzticības personu. Pats Abramovs SIA Reviteko no 2002. līdz 2004. gadam bijis direktors. 2009. gadā viņš uz nepilniem diviem gadiem kļuvis par pilnīgu firmas īpašnieku. Pēc tam uzņēmums uz trim gadiem nonāk viņa sievas īpašumā.

Pēc tam, kad firma pārceļojusi no Vinetas pie Anatolija Abramova, SIA Reviteko pilnībā nonāk Urbanoviču ģimenes īpašumā.

Vairāki aptaujātie vietējie iedzīvotāji norāda, ka nesen uzceltajā mājā Mežotnes ielā dzīvojot deputāts. Kā liecina amatpersonas deklarācija, līdz 2014. gadam Urbanovičs kā savu īpašumu uzrāda dzīvokli, pēc 2014. gada deklarācijā parādās zeme, no 2015. gada – kopīpašums ar zemi un ēku.

Kā novēroja «Nekā personīga», vairākus rītus pēc kārtas nedaudz pēc septiņiem pie mājas Mežotnes ielā pieripo sudrabkrāsas TOYOTA auto. Mašīna jauna – reģistrēta tikai pirms mēneša. Atveras ar pulti vadāmie vārti un auto iebrauc pagalmā. Pēc brīža mājas durvīs parādās Jānis Urbanovičs. Viņš aizslēdz durvis, iekāpj TOYOTA un šofera pavadībā dodas ikdienas gaitās. Citā rītā aina tā pati – sudrabkrāsas TOYOTA atbrauc un pēc brīža aizbrauc. «Nekā personīga» pamana arī kādu AUDI A6 limuzīnu ar valsts numuru JE9107. Kā mums apstiprināja Saeimā, šis auto ir no Saeimas autobāzes. Kā redzams video, tobrīd Saeimas auto gan vairāk tiek izmantots saimnieciska rakstura jautājumu kārtošanai.

«Nekā personīga» pirms dažiem mēnešiem jau stāstīja par firmas Reviteko neticami veiksmīgo darījumu Rēzeknē. Februāra sākumā Rēzeknes dome ārkārtas sēdē nolēma, ka steigšus jāpērk zemes gabals no uzņēmuma «Zaļās dzirnavas», kura galvenais īpašnieks ar 91% ir firma «Reviteko».

Par neskaidriem darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, ko, izmantojot savus tuviniekus un paziņas, veicis Saeimas deputāts, prese periodiski rakstījusi jau gandrīz 20 gadus. 2001. gadā Lauku Avīze izteica šaubas par to, vai Rēzeknes pievārtē tolaik 225 tūkstošu latu vērtā un 426 kvadrātmerus lielā trīsstāvu māja patiešām tiek būvēta deputāta māsai, kura strādāja par medmāsu. Laikraksts apgalvoja, ka «māja acīmredzami tiek būvēta Urbanoviča vajadzībām, jo tieši viņš pārrauga celtniecības gaitu». Pēc publikācijas VID veica pārbaudi, bet Urbanovičs tika sodīts tikai par kādu sīku neprecizitāti valsts amatpersonas deklarācijā. Vēlāk presē minēts, ka tieši firma Reviteko iesaistīta vairāku Urbanoviča zemes īpašumu neskaidros pirkšanas un pārdošanas darījumos.

«Nekā personīga» neoficiāli zināms, ka arī šoreiz par mājas būvēšanu pierīgā, iespējams, interesi izrādījis Valsts ieņēmumu dienests. Tas bijis viens no iemesliem, kāpēc Jāņa Urbanoviča vārds no mājas īpašnieka – firmas Reviteko – dalībniekiem kopš pagājušā gada novembra ir pazudis. Un formāli Urbanovičam ar māju vairs nav nekādas saistības. Valsts ieņēmumu dienests mums paziņoja, ka par konkrētiem nodokļu maksātājiem un to iespējamiem pārkāpumiem VID ziņas nesniedz.

Kā izdevās noskaidrot raidījumam, sudrabkrāsas automašīna, kas rītos no viņam nepiederošās mājas veda Saeimas deputātu Urbanoviču, ir reģistrēta uz kāda Saeimas šofera vārda.