Partiju finanses: lielākie sponsori un dāsnākie biedri

Kopā vairāk nekā pusmiljonu eiro ziedojumos un biedru naudās kopš šī gada sākuma ir saņēmušas Latvijas partijas. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzturēto partiju finanšu datubāzi, visātrāk maciņi vismaz pagaidām pildās valstī un Rīgā pie varas esošajiem spēkiem. Visdāsnākie biedra naudu maksātāji ir partijai «Saskaņa», savukārt ziedotāji šogad visvairāk ir iecienījuši Zaļo un Zemnieku savienību(ZZS). «Saskaņas» sponsori lielā mērā ir saistīti ar Rīgas domi, savukārt ZZS – ar partijas politiķiem un to padotajiem, secināja Latvijas Televīzijas raidījums «de facto».

Ja informācijai par partiju ziedotājiem KNAB mājaslapā jāparādās 15 dienu laikā pēc maksājuma, tad ar biedru naudām ir citādi. Ziņas par tām partijas iesniedz un birojs publicē reizi ceturksnī, un pirmo reizi tas notiek ap aprīļa vidu.

Partiju biedra naudas un ziedojumi – 2018

SDP «Saskaņa» – 178 475 EUR

Zaļo un Zemnieku savienība (ar LZS un LZP) – 129 288 EUR

«Vienotība» – 66 167 EUR

«Latvijas Attīstībai» – 59 420 EUR

Jaunā konservatīvā partija – 37 316 EUR

Nacionālā apvienība – 18 549 EUR

«Progresīvie» – 16 858 EUR

Latvijas Krievu savienība – 9136 EUR

«Gods kalpot Rīgai» – 6520 EUR

«Gods kalpot mūsu Latvijai» – 5060 EUR

KPV LV – 4628 EUR

«Kustība Par!» – 3426 EUR

Latvijas Reģionu apvienība – 2467 EUR

«No sirds Latvijai» – 5 EUR

Tieši biedru naudas palīdzēja «Saskaņai» kļūt par šogad visdāsnāk apdāvināto politisko spēku, jo gada pirmajā ceturksnī šādā veidā partija saņēma teju 90 tūkstošus eiro. Apmēram tikpat nāca arī ziedojumos. Starp lielākajiem partijas sponsoriem šogad ir sastopams pa kādam uzņēmējam, tomēr lauvas tiesa nāk no esošajiem vai bijušajiem Rīgas domes deputātiem.

To, cik ļoti nostiprinājusies galvaspilsētā ir Rīgā valdošā «Saskaņa», rāda arī tās biedra naudu maksātāju saraksts. Vairāki no tajā sastopamajiem «Saskaņas» aktīvistiem-jauniešiem, kas partijai atvēlējuši vairāk nekā tūkstoti eiro, strādā vai vismaz piestrādā «Rīgas namu pārvaldniekā».

«Saskaņas» lielākie sponsori – 2018

Nikolajs Zaharovs – 19 000 EUR (bijušais RD deputāts, uzņēmuma līgums ar «Rīgas Satiksmi»)

Aivars Bergers – 14 000 EUR («Saskaņas» valdes loceklis)

Inga Salzirne – 10 000 EUR (SIA «Pilna Servisa Līzings» īpašniece)

Inna Novika – 9985 EUR (biedrības «Latvijas Starptautiskais Biznesa klubs» bijusī valdes locekle)

Margarita Brikmane – 9900 EUR (AS «Rīgas starptautiskā autoosta» valdes locekle)

Sandris Bergmanis – 9000 EUR (RD deputāts)

Valērija Vinogradova – 8900 EUR

Viktors Paškovs – 5120 EUR (RD deputāts, konsultants «Rīgas Satiksmē»)

Vadims Baraņņiks – 5000 EUR (RD deputāts, Satiksmes un transporta komitejas vadītājs)

Alens Baibekovs – 5000 EUR (uzņēmējs)

Igors Ivanovs – 4990 EUR (bijušais RD deputāts, Rīgas starpt.autoostas padomes priekšs.vietn.)

Jūlija Romanoviča – 3500 EUR (SIA «Saljuts» līdzīpašniece)

Maksims Tolstojs – 3500 EUR (RD deputāts, Pilsētas attīstības komitejas vadītājs, RTAB valde)

Vitālijs Dubovs – 3000 EUR (RD deputāts)

Jānis Ločmelis – 3000 EUR (RD deputāts, «Rīgas Siltums» padomes loceklis)

Sergejs Potapkins – 3000 EUR (Saeimas deputāts)

Aleksandrs Krjačeks – 3000 EUR (SIA «ALKOM-TRANS» valdes priekšsēdētājs)

Norberts Petrovskis – 3000 EUR

Aleksandra Cimbale – 2800 EUR (RNP Admin. pārvaldes Pers.vadības nod. Mācību daļas vadītāja)

Igors Kuzmuks – 2720 EUR (RD deputāts, Rīgas starpt.autoostas padome)

Sergejs Moldovans – 2600 EUR (SIA «Novus Balticum» valdes loceklis)

Jeļena Toca – 2500 EUR (Garkalnes novada izpilddirektore)

Aleksandrs Sakovskis – 2500 EUR (bijušais Saeimas deputāts)

Gunta Šagbazjana – 2500 EUR («Saskaņas» ģenerālsekretāra vietn., Saeimas frakcijas konsultante)

Vitālijs Orlovs – 2383 EUR (Saeimas deputāts)

Jānis Urbanovičs – 2000 EUR (Saeimas frakcijas priekšsēdētājs)

Andrejs Klementjevs – 2000 EUR (Saeimas sekretārs)

Boriss Cilevičs – 2000 EUR (Saeimas deputāts)

Marina Ignatjeva – 2000 EUR (RNP projektu koordinatore)

Regīna Ločmele-Luņova – 2000 EUR (RD deputāte, Riga.lv un RTAB valdes locekle)

Niks Murašovs – 2000 EUR (Zilupes novada domes deputāts, RNP personāla mācību koordinētājs)

Daniils Uļjanovs – 1997 EUR (RD «Saskaņas» frakcijas referents)

Aleksandrs Baženovs – 1800 EUR (RNP iecirkņa «Kurzeme» būvinženieris)

«Saskaņas» valdes priekšsēdētāja vietnieks, Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs partijas sponsoru bāzi komentē šādi: «Būtu brīnums, ja cilvēki, kas strādā, tā vai citādi ir ieguvuši caur partijas karjeras kāpnēm kaut kādas perspektīvas, ignorētu partijas vajadzības un neziedotu. (...) Būtu ļoti jocīgi, dīvaini un apkaunojoši uzrunāt uzņēmējus, nedemonstrējot, ka pašu ļaudis to dara.» Vaicāts, vai no viņa teiktā var secināt, ka tomēr cilvēki Rīgas domes struktūrās ir salikti, pateicoties partejiskajai piederībai, Urbanovičs to gan noraida: «Nē, var secināt, ka cilvēki bauda uzticību, un tāpēc viņi ir šajos amatos, savukārt partijas piederība viņiem nav traucējusi ieņemt šos amatus.»

No «Saskaņas» partiju ieņēmumu topā tālu neatpaliek Zaļo un Zemnieku savienība, kas pirmo reizi Saeimas vēlēšanu gadu ir iesākusi kā premjera partija.

ZZS lielākie sponsori – 2018

Āris Ozoliņš – 15 000 EUR (Liepājas SEZ pārvaldes valdes loceklis)

Guntis Kalniņš – 7000 EUR (Saeimas deputāts)

Armands Krauze – 5003 EUR (ZZS valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts)

Uldis Sesks – 5000 EUR (Liepājas mērs)

Edgars Treibergs – 5000 EUR (Garkalnes novada domes deputāts, LOSP valdes priekšsēdētājs)

Viktors Eihmanis – 5000 EUR (Dobeles novada domes deputāts)

Roberts Dilba – 5000 EUR («Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» valdes priekšsēdētājs)

Pēteris Kalniņš – 5000 EUR («Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» valdes loceklis)

Raimonds Kalniņš – 5000 EUR

Jānis Dūklavs – 3000 EUR (zemkopības ministrs)

Augusts Brigmanis – 3000 EUR (ZZS Saeimas frakcijas vadītājs)

Andris Bērziņš – 3000 EUR (Saeimas deputāts)

Jānis Dzelzītis – 3000 EUR (bijušais LVM Mežsaimniecība Meža datu uzturēšanas daļas vadītājs)

Arnis Glāznieks – 3000 EUR (SIA «Happy Temp» valdes loceklis)

Arvis Valdemārs – 3000 EUR

Jurijs Spiridonovs – 2500 EUR (finanšu ministres padomnieks)

Ringolds Arnītis – 2000 EUR (ZM parlamentārais sekretārs)

Uldis Augulis – 2000 EUR (satiksmes ministrs)

Arno Pjatkins – 2000 EUR (finanšu ministres padomnieks)

Dace Lucau – 2000 EUR (ZM valsts sekretāre)

Juris Vectirāns – 2000 EUR (Saeimas deputāts)

Edvīns Striks – 2000 EUR (Liepājas domes deputāts)

Svetlana Antužāne – 2000 EUR (SIA «Geton Energy» pārdošanas vadītāja)

Dairis Kandelis – 2000 EUR

Jānis Karols – 2000 EUR

Artūrs Graudiņš – 1500 EUR (LZS ģenerālsekretārs, zemkopības ministra padomnieks)

Ja «Saskaņas» nauda lielā mērā nāk no Rīgas domes struktūrās strādājošajiem, tad «zaļzemnieku» galvenais finansiālais balsts ir ministri, Saeimas deputāti, Zemkopības un Finanšu ministrijās algas pelnošie, kā arī Liepājas un citu pašvaldību domnieki. Respektīvi – tie, kuru amatus nākotnē var ietekmēt Zaļo un Zemnieku savienības palikšana pie varas vai tās zaudēšana. Privātā sektora pārstāvju, proti, uzņēmēju, ziedotāju sarakstā vismaz pagaidām ir salīdzinoši maz.

Viens no ZZS līderiem, Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis uzskata, ka tas patiesībā esot labi: «Saruna tāda bija: katram partijas biedram ir uzdevums pie sev pazīstamiem cilvēkiem griezties ar tādu uzrunājumu partijai ziedot. Nu kā katram veicas, to ir grūti pateikt. Jo, jūs saprotiet, kamēr nav likums par lobēšanu, ir ļoti grūti šo jautājumu risināt. Katrā gadījumā jebkurš uzņēmējs pēc tam būs ar vēlmi nu tad viņam kaut ko par to palīdzēt. Un tas ir absolūti, manuprāt, nepieņemami, jo nevar stādīt kādu augstāk par citiem, kas nav ziedojis.»

Lai gan pēc šī gada ienākumiem «Vienotība» ir trešajā vietā, tās kase pildās ne tik raiti kā savulaik . Tai ir pāris lielie ziedotāji no uzņēmēju vidus, savukārt dāsnākie partijas biedri algu saņem Briselē – Eiropas Parlamentā vai Eiropas Komisijā.

«Vienotības» lielākie sponsori – 2018

Arnis Vējš – 21 500 EUR (uzņēmējs, SIA «Uzvara-lauks» īpašnieks)

Normunds Bergs – 10 000 EUR (uzņēmējs, «SAF tehnika» valdes priekšsēdētājs)

Aldis Kušķis – 4000 EUR (bijušais EP deputāts)

Artis Pabriks – 3400 EUR (EP deputāts)

Sandis Poga – 3000 EUR

Arvils Ašeradens – 2800 EUR (ekonomikas ministrs, «Vienotības» valdes priekšsēdētājs)

Valdis Dombrovskis – 2500 EUR (Eiropas Komisijas viceprezidents)

Inese Vaidere – 2500 EUR (EP deputāte)

Artūrs Krišjānis Kariņš – 2500 EUR (EP deputāts)

Vilnis Ķirsis – 2000 EUR (RD deputāts)

Karina Ploka – 2000 EUR (Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre)

Ilva Pildava – 1995 EUR (Saeimas deputāta palīdze)

«Vienotības» ģenerālsekretārs Artis Kampars gan ir pārliecināts, ka gatavību vēlēšanu kampaņai tas neietekmēšot, jo tūlīt tiks izveidota jauna apvienība ar dažām reģionālajām partijām, kurai būšot arī jauns nosaukums: ««Vienotības» tradīcija ir tāda, ka mums ir liels biedru skaits, un biedri pārsvarā ziedo nelielas summas. Tātad šīs summas savācas un nodrošina, protams, tādu ikdienas darbu, bet, ja runājam par kampaņas lietām, tad, neapšaubāmi, ziedojumu piesaistes jautājums ir ļoti aktuāls. Un šobrīd mēs runājam gan par partiju apvienības līderiem, gan par tēzēm, gan par budžetu, gan par reklāmas jautājumiem, tā kā tas viss vēl ir priekšā un procesā.»

Tikai nedaudz no «Vienotības» pēc šī gada ienākumiem atpaliek partija «Latvijas Attīstībai», kura Saeimā nav pārstāvēta, taču pirms gada ieguva deviņus mandātus Rīgas domē. Savu lomu tajā, visticamāk, nospēlēja arī masīvā reklāmas kampaņa. Šogad dāsnākie partijas atbalstītāji ir saistīti ar Ventspils uzņēmēju Olafu Berķi. Maksimālo gadā pieļaujamo summu «Latvijas Attīstībai» atvēlēja gan viņa dēls Jānis, gan viņa ilggadējais menedžeris Edgars Čeporjus, kurš ir arī partijas Ventspils nodaļas vadītājs.

«Latvijas Attīstībai» lielākie sponsori – 2018

Edgars Čeporjus – 21 500 EUR (LA Ventspils nodaļas vadītājs, AS «Latvijas Mediji» valdes loceklis)

Jānis Berķis – 21 500 EUR (Ventspils uzņēmēja Olafa Berķa dēls, AS «Ventbunkers» padomes loceklis)

Ainārs Ščipčinskis – 4000 EUR (uzņēmējs, «McCann Rīga» valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks)

Māris Mičerevskis – 2500 EUR (RD deputāts, LA valdes loceklis)

Gatis Zamurs – 2500 EUR (LA valdes loceklis)

Juris Pūce – 2110 EUR (RD deputāts, LA valdes priekšsēdētājs)

Ilze Grīnberga – 2000 EUR (LA valdes locekle)

Viesturs Zeps – 2000 EUR (RD deputāts, LA valdes loceklis)

Taču «Latvijas Attīstībai» vadītājs Juris Pūce nepiekrīt, ka partija būtu atkarīga no šaura lielo finansētāju loka, kas noteiktu toni: «Tas nav nekāds brīnums, ka gan Olafs Berķis, gan viņa ģimenes locekļi ir ziedojuši mums un un atbalstījuši mūs. Viņiem ir arī publiski jautāts, kāpēc viņi to dara – viņi atbalsta mūsu ideoloģiju, atbalsta mūsu pozīcijas un vēl mums veiksmes, un tas ir veids, kā viņi to dara – ar ziedojumu palīdzību. (...) Es nevarētu teikt, ka mums ir viena vai dažu ziedotāju īpašs īpatsvars. Pirmajā ceturksnī tas vienkārši tā ir sanācis, bet mēs plānojam savus resursus – gan ienākumus, gan izdevumus. Nu pakāpeniski gada laikā... Izdevumu vairums arī veidosies gada otrajā pusē nevis gada sākumā.»

Tikmēr Nacionālā apvienība, lai gan partiju reitingā jau ilgstoši būdama trešā aiz «Saskaņas» un ZZS, ziedojumu topā ir krietni zemāk. No redzamākajiem partijas politiķiem vien Rīgas domniece Baiba Broka šogad ir atvēlējusi četrciparu ziedojumu.

Nacionālās apvienības lielākie sponsori – 2018

Mārtiņš Mediņš – 2000 EUR (Vecumnieku novada domes deputāts)

Renārs Sūniņš – 1800 EUR (NA Mārupes nodaļas vadītājs)

Ritvars Eglājs – 1744 EUR (CVK sekretārs)

Velta Jansone – 1200 EUR

Jānis Nebars – 1000 EUR (Salaspils novada domes deputāts)

Mācis Elstiņš – 1000 EUR

Guntars Akmentiņš – 1000 EUR (Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks)

Ernests Moisejs – 1000 EUR (Salaspils novada domes deputāts)

Baiba Broka – 1000 EUR (RD deputāte)

Aigars Lūsis – 500 EUR (bijušais NA ģenerālsekretārs)

Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars apgalvo, ka īpaši uzdevumi biedriem par ziedošanu partijai vēlēšanu gadā nebūšot: «Nē... Es zinu, ka ir bijusi tradīcija reizēm partijām arī kandidātiem likt kā obligātu nosacījumu iemaksāt kaut kādu summu. Nu mums tā mazliet atgādinātu vietas pirkšanu, un mēs tā kā konsekventi vēlamies no tā izvairīties. Protams, mēs aktīvi mudināsim ziedot, jo priekšvēlēšanu laikā tu nevari būt pavisam nepamanāms. (...) Bet nu man šķiet, ka finansiālā situācija nav vienīgais rīks un līdzeklis vēlēšanās. Ja tev ir pilnīgi skaidrs vēstījums, pilnīgi skaidra ideja, ar ko tu startē, tad daudz ko var ietaupīt.»

Ar lieliem ziedojumiem nevar lepoties arī vairākas citas, tostarp – salīdzinoši nesen izveidotas partijas. Tomēr pagaidām pat tās pārspēj Saeimā pārstāvēto «No sirds Latvijai», kuru jau kādu laiku vajā neveiksmes – KNAB joprojām izmeklē iespējamos pārkāpumus tās finansēšanā, savukārt gada sākumā izjuka Ingunas Sudrabas vadītā Saeimas frakcija. 2014. gadā pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām vadītās partijas ienākumi pārsniedza pusmiljonu eiro. Savukārt šogad «No sirds Latvijai» kasē līdz šim ir ieripojuši vien 5 eiro.