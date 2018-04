Apvienība «Jaunā Vienotība» par premjera kandidātu vēlēšanās izvirza Kariņu

(Papildināts viss teksts.)

Šāds lēmums pieņemts partiju apvienības «Jaunā Vienotība» kopsapulcē. Šajā apvienībā darbojas «Vienotība», «Kuldīgas novadam», «Valmierai un Vidzemei», kā arī «Tukuma pilsētai un novadam».

«Vienotības» priekšsēdētājs Arvils Ašeradens uzsvēra, ka nākamajā kopsapulcē būs jau lielāks sadarbības partneru skaits - arī Jēkabpils reģionālā partija un Latgales partija.

Kariņš arī ievēlēts par «Jaunās Vienotības» valdes priekšsēdētāju. Apvienības valdē darbosies arī Ašeradens, kā arī pārējo sadarbības partiju vadītāji - Inga Bērziņa, Jānis Baiks un Juris Šulcs.

Kariņš gan nepiedalīsies Saeimas vēlēšanās, taču uzsvēra, ka ir gatavs vadīt Latvijas valdību, bet pagaidām turpināšot darbu EP. Taujāts par to, vai nākamgad varētu kandidēt EP vēlēšanās, ja nekļūs par valdības vadītāju, Kariņš atbildēja, ka «tas ir pavisam cits jautājums».

Apvienības sarakstu veidošana jau notiekot, tomēr pagaidām sarakstu līderi vēl nav oficiāli nosaukti.

Runājot par atšķirību starp «Vienotību», kas iepriekšējās vēlēšanās sadarbojās ar reģionālām partijām, un «Jauno Vienotību», politiķi uzsvēra, ka šī ir politisko spēku apvienība, kuru raksturo komandas darbs. Ašeradens uzsvēra, ka apvienības valdē ir pārstāvēti tās partiju līderi, tātad notikusi atteikšanās no principa «»Vienotība» zina labāk».

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Kariņš 2002.gadā ievēlēts 8.Saeimā no partijas «Jaunais laiks» saraksta. Vēlāk viņš kļuvis ekonomikas ministru. Kariņš demisionējis no ekonomikas ministra amata sakarā ar partijas «Jaunais laiks» aiziešanu no Aigava Kalvīša valdības.

Vēlāk, 2006.gadā, Kariņš arī ievēlēts par 9.Saeimas deputātu. Savukārt 2009.gadā viņš pirmo reizi tika ievēlēts EP, 2014.gadā Kariņš atkārtoti ievēlēts EP.