BBC varētu uz Latviju pārcelt savu Krievijas redakciju

«Pie mums vērsās BBC birojs Latvijā, ņemot vērā to, ka Krievijā žurnālistiem diezgan ilgu laiku ir sarežģīti apstākļi. Briti sāka apsvērt iespēju, ka viņiem vajadzētu evakuēties no Maskavas vai no Krievijas,» raidījumam pavēstīja Jēgermanis.

BBC pārstāve gan šo gadījumu nekomentē un norāda, ka neatklās nekādu informāciju par to, kur izvietots BBC personāls. Zināms vien, ka Krievijā esot ievērojams skaits žurnālistu, kuru stāsti tiek publicēti visur pasaulē. Neliela BBC redakcija atrodas arī Rīgā un tas ir vienīgais šīs raidorganizācijas birojs visās Baltijas valstīs. Tāpēc palīdzība BBC Krievijas redakcijai tika lūgta tieši no Latvijas.

«Mūs uzrunāja ar lūgumu sniegt atbalstu, ja tāda vajadzība rastos. Mēs šo jautājumu apspriedām un tika pieņemts lēmums Nacionālajā drošības padomē, ka - ja britu puse lūgtu šādu atbalstu, tad Latvija būtu gatava to sniegt,» norādīja Ārlietu ministrijas pārstāvis. Viņš arī uzsver, ka šis nav tikai deklaratīvs solis - Latvija patiešām būtu gatava sniegt praktisku palīdzību.

Tomēr, gadījumā, ja Latvijai patiešām nāktos uzņemt BBC Krievijas redakciju, pastāv bažas par to, kāda varētu būt mūsu kaimiņvalsts reakcija uz šādu soli. «Ja mēs skatāmies uz to, kas ir noticis pēdējo gadu gaitā, tad šī tendence ir klaji negatīva. Ja būtu kāda reakcija, tad acīmredzot tas būtu šo tradīciju noskaņojumā,» tā Jēgermanis

Latvijas BBC pašlaik darbojas 2 korespondenti.