Radiācijas ietekme uz «Černobiļas kareivju» veselību līdz galam nav izpētīta

No Latvijas uz Černobiļas AES kopumā devās ap 6000 cilvēku, vecumā vidēji no 25 līdz 39 gadiem. Šobrīd viņiem vidēji ir no 55 līdz 68 gadiem. Uzturēšanās ilgums avārijas zonā bija dažāds, no dažām nedēļām līdz pat sešiem mēnešiem.

Šobrīd Paula Stradiņa KUS Aroda un radiācijas medicīnas centrā reģistrēti 5017 Černobiļas AES katastrofas seku likvidētāji, kā arī 1694 bērni, dzimuši viņu ģimenēs pēc avārijas, un 153 cilvēki, kas evakuēti no piesārņotās teritorijas.

Jau pirmajos gados pēc avārijas tās seku likvidētājiem mediķi novēroja plašas sāpes kaulos un muskuļos, polineiropātiju, encefalopātiju, galvassāpes, dažādas pārmaiņas vairogdziedzerī, kuņģa un zarnu traktā, kā arī citos orgānos.

Vīrieši spēka gados cieta no raksturīga noguruma, progresējošiem slodzes tolerances traucējumiem, darbaspēju samazināšanās.

Tika novērots arī imūnās sistēmas rādītāju deficīts, kas korelēja ar klīniskajiem simptomiem, skaidro Aroda un radiācijas medicīnas centrā.

Dominē vēzis

Periodā no 1998. līdz 2004. gadam černobilieši slimoja ar vairogdziedzera, prostatas un kuņģa onkoloģiskajām slimībām. No 2005. līdz 2010. gadam katastrofas vietā pabijušo vidū pieauga saslimstība ar prostatas, kuņģa – zarnu trakta un plaušu onkoloģiskajām slimībām. AES avārijas seku likvidētājiem saslimstība ar minētajam kaitēm bija augstāka nekā citiem vīriešiem viņu vecumā. Pēdējos desmit gados likvidētāju vidū pieaug onkoloģiskās saslimstības uroģenitālās sistēmas orgānos - nierēs, urīnpūslī un prostatā.

85% avārijas seku likvidētāju zaudējuši darbaspējas. Lielākai daļai noteikts 30–60% liels darbaspēju zaudējuma procents. Viņiem tiek novērotas priekšlaicīgas novecošanās pazīmes, atkarīgas no saņemtās radiācijas devas. Kopumā centrā ir zināmi nāves cēloņi par 1800 likvidētājiem, bet jāņem vērā, ka ne visi tuvinieki ir iesnieguši ziņas par mirušajiem.

Černobiļas avārijas seku likvidētāji savā ziņā ir unikāla cilvēku grupa, jo tie pēc saņemtās radiācijas atgriezās Latvijā un turpināja dzīvot vidē ar normālu radiācijas līmeni. Tāpēc pārmaiņas viņu veselības stāvoklī, kas ir atšķirīgas no vispārējās populācijas, lielā mērā var būt attiecināmas uz jonizējošās radiācijas iedarbības attālām sekām, skaidro Paula Stradiņa KUS Aroda un radiācijas medicīnas centra ārste Tija Zvagule. «Jāatzīmē, ka AES avārijas seku likvidētāji no Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas turpina dzīvot vidē ar paaugstinātu radiācijas līmeni, respektīvi, viņu organisms ir vidē pēc «savienoto trauku principa» un izotopu apmaiņa ir nepārtraukta.»

Daktere uzskata, ka mūsu slimnīcas datu bāzē esošais materiāls varētu interesēt visu pasauli, jo sniedz svarīgas atziņas par mazu jonizējošā starojuma devu ietekmi uz cilvēku organismu, it sevišķi par organismā nokļuvušo radioizotopu ietekmi.

Viņa norāda, ka Japānas zinātnieki nav pārtraukuši interesi par mūsu pacientiem.

Ir skaidrs, ka avārijas seku likvidētāji slimo vairāk nekā vidēji Latvijas iedzīvotāji vecumā pēc 60 gadiem. Priekšlaicīgā novecošanās ir apmēram par desmit gadiem.

Japānas 73 gadu pieredze pēc atombombardēšanas Hirosimā un Nagasaki rāda, ka apstaroto cilvēku veselība jāpārbauda divas reizes gadā, jo nav prognozējams onkoloģisko un citu slimību attīstības laiks, kā arī akūto stāvokļu attīstība.

Savukārt Latvijas mediķu novērojumi rāda, ka radiācijas skartajiem raksturīga vienlaicīga daudzu orgānu patoloģija, kuras patoģenēze ir sarežģīta un vēl līdz šim nav pilnīgi noskaidrota. Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji cieš no nervu sistēmas un maņu orgānu slimībām, kuņģa un zarnu trakta slimībām - gļotādas atrofijas, organisma rezervju izsīkuma, hroniska D3 vitamīna trūkuma, asinsrites sistēmas un aterosklerozes attīstības, elpošanas orgānu slimībām, vielmaiņas un imūnsistēmas traucējumiem.

Ja cilvēks, kuram ir desmit un vairāk hroniskas slimības, dzīvo laukos, viņš nespēj veikt izmeklēšanu ambulatori.

Turklāt slimības ir komplicētas, pirmsvēža stadijā un prasa mūsdienīgas izmeklēšanas metodes, kas dažkārt ir pieejamas tikai Paula Stradiņa slimnīcā, stāsta centrā.