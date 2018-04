RD opozīcijai beidzot izdodas satikt «Rīgas satiksmes» vadītāju Bemhenu

Deputāti Bemhenu satika Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas izbraukuma sēdes laikā, kura šodien notika RS 5.tramvaju depo Brīvības ielā. Sēdes sākumā deputāti tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbības rādītājiem un dažādiem statistikas datiem, kā arī tika izrādīti jaunie zemās grīdas tramvaji un jaunie «Solaris Urbino» autobusi.

Pirms jautājumu sesijas opozīcija gan lūdza piešķirt kādas telpas, kur sēde varētu notikt «pie galda un normālos apstākļos», taču telpas atrastas netika un Bemhena iztaujāšana notika turpat depo tehniskajās telpās. Deputāti vairākas stundas iztaujāja uzņēmuma vadītāju gan par RS ekonomiskajiem rādītājiem, gan grāmatvediskajiem aprēķiniem, gan pasažieru skaita sarukumu un citiem viņus interesējošiem jautājumiem.

Piemēram, deputāte Juta Strīķe (JKP) centās uzzināt, kādēļ Bemhens nekad neesot ieradies uz komiteju un domes sēdēm, kad ticis aicināts. «Kad tika pieņemts pašvaldības budžets un mums bija ļoti daudz jautājumu par simts miljonu lielo dotāciju RS, kāpēc jūs nebijāt un neatbildējāt uz šiem jautājumiem? Vai jūs arī turpmāk plānojat izvairīties no komiteju sēdēm un mēs jūs varēsim sastapt tikai depo? Kāpēc jūs slēpjat dotāciju izlietojumu?» ar jautājumiem priekšsēdētāju apmēra deputāte.

Bemhens uz to atbildēja, norādot, ka visas uzņēmuma atskaites ir sniedzis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Savukārt saistībā ar komiteju apmeklēšanu viņš norādīja, ka «nezinot nevienu gadījumu, kad ziņotājs no RS nebūtu ieradies, ja tas ir no domes puses prasīts.» «Mans pamatpienākums ir nodarboties ar RS ikdienas darbu un to es arī turpināšu darīt. Ja būs nepieciešams kādā komitejā ierasties kā ziņotājam, dabīgi, ka es to darīšu,» teica Bemhens.

Strīķes partijas biedrs Sandis Riekstiņš pievērsās amatpersonu deklarācijām, kurās redzams, ka virkne Rīgas domes koalīcijas deputātu strādājot RS un saņemot par to ievērojamas summas. «Cik daudz šādu ielikteņu ir un cik naudas viņi atņem? Par ko viņi saņem 37 800 gadā?» taujāja Riekstiņš. Bemhens atbildēja, ka viņam uzņēmumā ir aptuveni 4200 darbinieki un viņš par katra pienākumiem visu pārzināt un atbildēt neesot spējīgs.

Savukārt Vilnis Ķirsis (V) lūdza skaidrot pasažieru skaita sarukumu, kas pēdējos gados kļuvis arvien lielāks, lai gan tehnoloģijas, transports un komforts it kā kļūstot tikai lielāks. Uz to uzņēmuma vadītājs norādīja, - ja samazinās kopējais iedzīvotāju skaits, tad esot loģiski, ka samazinās arī pasažieru skaits. Viņaprāt, raugoties uz situāciju valstī kopumā, salīdzinoši zemais pasažieru skaita sarukums Rīgā pat esot vērtējams kā pozitīva tendence.

Kā atzīmēja «Latvijas attīstībai» frakcijas vadītājs Juris Pūce, lai gan viņam esot daudz ar grāmatvedību un finanšu lietām saistītu jautājumu, viņš tomēr vēlētos zināt, vai Bemhens kopumā ar uzņēmuma finansiālo stāvokli esot apmierināts. Bemhens sacīja, - «tā kā grāmatvedība mīl precizitāti», Pūce sev interesējošos jautājumus varot nosūtīt rakstiski un uz tiem viņam tiks atbildēts, taču kopumā uzņēmuma finansiālais stāvoklis, viņaprāt, esot apmierinošs un viņš neredz pamatu nekādām bažām.

Šī bija pirmā šī domes sasaukuma Satiksmes un transporta lietu komitejas izbraukuma sēde un pirmā reize, kad uz sēdi ieradās RS vadītājs.