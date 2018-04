Tiesa neapcietina Sprūdu; policija lēmumu pārsūdzēs

Pievienotas pirmās divas rindkopas

Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) pārsūdzēs šodienas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu neapcietināt bijušo maksātnespējas administratoru Māri Sprūdu, aģentūrai LETA pavēstīja VP pārstāve Simona Grāvīte.

Viņa arī norādīja, ka pārējiem trīs lietā iesaistītajiem cilvēkiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti brīvības līdzekļi, taču viņa nevarēja komentēt, precīzi kādi.

Pēc lēmuma paziņošanas Sprūds žurnālistiem pavēstīja, ka viņam nav lūgts ierasties pie procesa virzītāja, lai tas viņam noteiktu citus drošības līdzekļus.

Tāpat Sprūds uzsvēra, ka aizturēšana notikusi civilizēti un viņš aizturēšanas izolatorā ir spējis labi izgulēties. Vienlaikus Sprūds apgalvoja, ka aizturēšana viņam nebija pārsteigums, jo «par to, ka viena ieinteresētā persona izmisīgi mēģina kaut ko uzražot, tas jau bija sen zināms». Bijušais administrators arī izcēla to, ka šodienas lieta ir no 2013.gada un līdz šim neviens pret viņu nebija izvirzījis pretenzijas līdz aizvakardienai.

Sprūds arī norādīja, ka viņš nezina, kas ir pārējās trīs kriminālprocesā aizturētās personas.

Komentējot kriminālprocesu par izspiešanu, kurā viņam jau ir izvirzīta apsūdzība, Sprūds norādīja, ka viņš «pat būtu priecīgs, ja tas nonāktu tiesā, jo tad būtu iespēja salīdzināt prokuratūras un ārpus prokuratūras strādājošo cilvēku izglītības, pieredzes un zināšanu līmeni».

Jau ziņojām, ka Valsts policija (VP) aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem maksātnespējas procesa laikā aizturējusi četras personas, tostarp jau citā kriminālprocesā apsūdzētā statusā esošo kādreizējo maksātnespējas administratoru Sprūdu un kādreizējo Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru un maksātnespējas administratoru Aigaru Lūsi, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

VP, neminot personu vārdus, aģentūru LETA informēja, ka Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki, veicot virkni procesuālo darbību iepriekš sāktajā kriminālprocesā par noziedzīgiem nodarījumiem, kas veikti maksātnespējīga uzņēmuma administrēšanas laikā, un kuru izdarīšanas rezultātā cietušajām personām nodarīti zaudējumi lielā apmērā, 24.aprīlī aizturējuši četras personas, kuru vidū ir bijušie un esošie maksātnespējas administratori un advokāti.

Kopumā desmit kratīšanu laikā izņemti dokumenti, elektroniskie datu nesēji un citi pierādījumi.

Aizturēšanas veiktas agrāk sāktā kriminālprocesā, kas tiek izmeklēts pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas, 215.panta otrās daļas un 196.panta otrās daļas. Kriminālprocess pašlaik ir ENAP lietvedībā. Aģentūrai LETA zināms, ka kriminālprocess varētu būt sākts jau pirms vairākiem gadiem.

Iepriekšminētie Krimināllikuma panti paredz atbildību par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, maksātnespējas procesa kavēšanu, kā arī pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšanu.

Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju policija patlaban nesniedz, tostarp vai aizturētajām personām ir piemēroti drošības līdzekļi.

Jau ziņots, ka Sprūdu ENAP citā kriminālprocesā aizturēja pagājušā gada jūnijā. Sprūdu atbrīvoja šogad februārī pēc tam, kad tiesa viņam noteica pusmiljona eiro lielu drošības naudu. Šī ir lielākā drošības naudas Latvijas tiesu sistēmas vēsturē un to oficiāli samaksāja viņa brālis, uzņēmējs Kristaps Sprūds.

Iepriekš prokuratūra Sprūdam uzrādīja apsūdzību par izspiešanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Sprūdam inkriminē aptuveni miljons eiro izspiešanu grupā un šīs summas legalizēšanu.

Lietā apsūdzētas vēl piecas personas, tostarp finansists Jorens Raitums, kuram inkriminē izspiešanu un nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu. Tāpat apsūdzētā statusā ir bijušais administrators Ilmārs Krūms.

Lietā apsūdzēti arī būvuzņēmējs Mārtiņš Krūms, uzņēmējs Guntars Slišāns, kā arī Īrijas pilsonis, uzņēmējs Timotijs Kellijs.

Valsts policija paziņojumā presei par lietas nodošanu prokuratūrai apsūdzību celšanai rakstīja, ka 2016.gadā, izmantojot «Trasta komercbankas» likvidācijas procesu savtīgās interesēs, maksātnespējas administratori pēc iepriekšējas vienošanās veica izspiešanu organizētā grupā kopā ar vēl četrām personām.

Janvāra vidū Latvijas Televīzijas raidījums «De facto» vēstīja, ka Sprūds un Krūms draudējuši konfiscēt «Trasta komercbankas» kreditoru naudu.

Izmeklēšana uzskatot, ka Sprūds, Krūms un vēl četri cilvēki no bankas kreditoriem, kas gaidījuši savu kārtu saņemt bankā iestrēgušo naudu, izspieduši pamatīgas summas. Likumsargu ieskatā, dažiem bankas kreditoriem tika paziņots - lai atgūtu noguldījumus, ir jādalās. Esot izmantoti arī draudi. Kreditoriem esot norādīts, ja Krūmam, Sprūdam un pārējiem nesamaksās, tad kreditoriem pienākošos naudu atzīmēs kā noziedzīgi iegūtu, un viņi to vienkārši neredzēs, vēstīja raidījums.

2017.gada jūnijā Valsts policija veica 16 kratīšanas, kuru laikā izņemti svarīgi dokumenti un naudas līdzekļi vairāku tūkstošu eiro apmērā. Tika arestēti vairāki nekustamie īpašumi, luksus klases automašīnas un vairāki simti tūkstoši eiro skaidrā naudā.