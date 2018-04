Gerhards atcels arī Ķekavas domē pieņemto komiteju sastāva maiņu

Viņa apstiprināja, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) saņēmusi vēstuli no Ķekavas domes, kurā norādīts, ka netiks veikta VARAM konstatēto likuma pārkāpumu novēršana, līdz ar ko ministrs pieņēmis lēmumu par rīkojuma izdošanu, kas šīs izmaiņas atcels.

Savā vēstulē ministrijai domes vadība paudusi nostāju, ka viņu pieņemtais lēmums ir juridiski korekts un tādēļ nebūtu atceļams. Domes priekšsēdētāja Viktorija Baire norādījusi, ka ministrijas skaidrojums par likuma «Par pašvaldībām» 55.panta otrās daļas piemērošanu ir juridiski strīdīgs un tiesu praksei neatbilstošs. Pašvaldības ieskatā šis punkts reglamentē tikai vienu no gadījumiem, kad pēc personīgās vēlmes deputāts ar domes atļauju var izbeigt savu darbību konkrētajā komitejā, proti, ja ir saņemts deputāta iesniegums. Taču šāda iesnieguma neesamība neliedz domei īstenot savu ekskluzīvo kompetenci ievēlēt vai atbrīvot no pienākumu pildīšanas pastāvīgo komiteju locekļus, iespēju robežās ievērojot proporcionalitātes principu komiteju deputātu sastāvā.

«Komitejas loceklim kā domes ievēlētai personai nav subjektīvu tiesību palikt komitejas sastāvā, ja viņu ievēlējusī dome to vairs nevēlas. Augstākā tiesa ir noteikusi, ka pašvaldības amatpersonu ievēlēšana un atrašanās amatā ir tieši atkarīga no deputātu vairākuma pārliecības, politiskās gribas un uzticības, kas ir subjektīvi jēdzieni un kā tādi nav reglamentēti tiesību normās,» paudusi Baire.

Tāpat Ķekavas novada dome uzsver, ka konkrētais domes lēmums nav normatīvais akts vai pārvaldes lēmums, bet gan domes politisks lēmums, jo tika pieņemts politiskās gribas, deputātu iekšējās pārliecības un uzticības apsvērumu ietekmē. Tāpēc šis lēmums nepakļaujas VARAM uzraudzībai atbilstoši tai likumā noteiktajai kompetencei.

Baire arī vērš uzmanību, ka izmaiņas komiteju sastāvā dome veica, lai izpildītu VARAM prasību par proporcionalitātes principa ievērošanu domes komiteju ievēlēšanā. «Ņemot vērā, ka Ķekavas novada domē ir liela politisko spēku sadrumstalotība - 17 deputāti tika ievēlēti no deviņām politiskajiem sarakstiem - tad šādā situācijā ir visnotaļ ierobežotas iespējas ievērot ideālo proporcionalitātes modeli. Taču šobrīd apstiprinātais domes komiteju sastāvs ļauj pietuvoties šim ideālajam variantam. Un visi deputāti atbilstoši likuma prasībām šobrīd strādā vismaz vienā no piecām domes komitejām,» norāda priekšsēdētāja.

Viņa arī norāda, ka pašvaldība novērtētu, ja ministrija atgrieztos pie iepriekšējo gadu prakses un pirms prasību izvirzīšanas noskaidrotu pašvaldības viedokli konkrētajos strīdus jautājumos. Viņasprāt, tas būtiski atvieglotu gan pašvaldības, gan arī ministrijas darbu un ļautu izvairīties no neveiklām situācijām saistībā ar publisku viedokļu paušanu. «VARAM mēs saredzam kā sadarbības partneri, nevis kā soģi, un tāpēc aicinām ministriju uz aktīvāku savstarpēju tiešo komunikāciju, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu pašvaldību darbību,» pauž Baire.

Kā ziņots, VARAM iepriekš paziņojusi par konstatētiem būtiskiem likuma pārkāpumiem, veidojot komiteju sastāvus Ķekavas novada domē, un pašvaldībai nosūtījusi vēstuli, kurā lūgts nekavējoties atcelt domes lēmumu, ar kuru no komitejām izslēgti divi deputāti, neievērojot likumā noteiktās prasības.

Izvērtējums veikts pēc pašvaldības deputātu iesnieguma, kurā norādīta informācija par pašvaldības ārkārtas sēdes lēmumu, ar kuru tiek grozīts patstāvīgo komiteju sastāvs bez attiecīgo deputātu iesnieguma. Minētā lēmuma gadījumā komiteju sastāvs ir mainīts patvaļīgi, un deputāti ir izslēgti, neskatoties uz to, ka iesniegumi par izslēgšanu no komitejas nav saņemti un deputāti par to iepriekš pat nav bijuši informēti.

No komiteju sastāva bez piekrišanas izslēgti deputāti Olafs Klūdziņš (JKP) un Neils Kalniņš. Pēc Klūdziņa domām, galvenais domes vadības motīvs šādai rīcībai esot bijusi vēlme nodrošināt koalīcijas vairākumu visās komitejās.