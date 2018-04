Raidījums: Sprūda aizturēšana saistīta ar parādu atgūšanu «Nordea» bankai

Banka «Luminor» vaino arī kādu savu darbinieku. Kriminālprocesā banka atzīta par cietušo, bet Sprūdu tur aizdomās par nepamatoti lielu rēķinu izrakstīšanu maksātnespējas procesā, kurā banka – tolaik vēl ar nosaukumu «Nordea» – viņu noalgoja. Bijušais administrators intervijā «Nekā personīga» šos apvainojumus noraida. Viņš uzrāda dokumentus, kas apliecina bankas amatpersonu parakstītu apņemšanos Sprūdam maksāt dāsnus procentus par 30 miljonu eiro liela parāda atgūšanu.

Ķekavā atrodas trīs loģistikas noliktavu komplekss. Centru «Dominante Park» uzcēla vēl pirms krīzes – 2007.gadā. Gadu vēlāk bizness paplašinājās un tapa nākamās noliktavas.

Šos objektus uzcēla uzņēmējs Rafails Deifts, kustības «Par labu Latviju» dibinātāts un veikalu «Drogas» īpašnieks.

Vēl krīzes gados uzņēmējs Rafails Deifts paņēma bankā kredītu, lai uzceltu šos noliktavu kompleksus «Dominante Park 2» un «Dominante Park 3». Ar nomniekiem bizness īsti labi negāja un kredītu atdot bija problēmas.

Kredītu – vairāk nekā 30 miljonus eiro – Deifta SIA «Roņu ieleja 2» 2008.gadā bija ņēmusi «Nordea» bankā. Taču atmaksāt kredītu uzņēmējs tā arī neesot sācis.

Kopš kredīta izsniegšanas bija pagājuši divi gadi, maksājumi neienāca, un banka vērsās pēc palīdzības pie maksātnespējas administratora Māra Sprūda. Viņš ieteicis bankai cedēt daļu sava prasījuma citam uzņēmumam, lai tas varētu tiesā iesniegt Deifta firmas maksātnespēju, tad ar administratora palīdzību iegūt kontroli pār naudas plūsmām. Plāns īstenots.

Kolīdz uzņēmums «Roņu ieleja 2» kļuva maksātnespējīgs, tas mainīja adresi uz Antonijas ielu 7. Tiesas ieceltā administratore savā vietā pilnvaroja strādāt Aigaru Lūsi. Viņš noslēdza līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem ar Sprūda uzņēmumu SIA «Grāmatvedības standarts» un par parādu piedziņu – ar SIA MS.

Sprūdam bija vēl atsevišķs līgums ar «Nordea» banku, kas paredzēja viņam 5% no atgūtajām summām plus konkrētas summas par uzsāktām maksātnespējām. Taču tas nebija viss – kādā no kreditoru sapulcēm ir lemts arī maksāt Sprūda SIA «Grāmatvedības standarts» 25% no atgūtās naudas. Šobrīd «Luminor» banka uzskata, ka atlīdzības bijušas pārspīlētas, un vērsusies policijā. Banka vaino arī savu bijušo darbinieku, kas šādu pretimnākšanu Sprūdam pieļāvis.

Šī kriminālprocesa ietvaros otrdienas vakarā policija aizturēja ne tikai Sprūdu, Aigaru Lūsi un maksātnespējas administratoru Māri Gulbi, bet arī bijušo «Nordea» bankas darbinieku Sandi Saulīti

, kurš kā bankas pārstāvis piedalījās SIA «Roņu ieleja 2» kreditoru sapulcēs.

Ekonomikas policijas priekšnieks Pēteris Bauska skaidro: «Par noziegumiem viena uzņēmuma maksātnespējas administrēšanas laikā Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde 24. aprīlī aizturēja četras personas aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem, kā maksātnespējas procesa kavēšana, pilnvaru pārsniegšana, krāpšana lielā apmērā organizētā grupā. Policija veica 10 kratīšanas, izņemti lietiskie pierādījumi, dokumenti, elektroniskie datu nesēji un tā tālāk. Notiek izmeklēšana, mēs analizējam, apstrādājam pierādījumus, iegūstam papildu informāciju.»

Sprūds uzskata, ka jaunās apvienotās bankas pārvaldniekiem trūkstot informācijas par parādu piedziņas niansēm, kuras izpratuši Sprūdam draudzīgie bijušie «Nordea» bankas darbinieki.

Policija vēl nav pārsūdzējusi tiesas lēmumu Sprūdu un pārējos aizturētos neapcietināt un nav arī nolemts, vai tas notiks. Esot vēl daudz kas jānoskaidro. «Es negribu neko papildus jums sniegt. Protams, ka policija veiks izmeklēšanu. Ja šo procesu mēs virzīsim kriminālvajāšanas uzsākšanai, noteikti mēs informēsim sabiedrību,» sola Pēteris Bauska.