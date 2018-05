Rosina 1.maiju izslēgt no svētku dienu saraksta

Izslēdzot 1.maiju no svētku dienu saraksta, deputāti to rosina iekļaut atceres un atzīmējamo dienu sarakstā. Līdzīgi Latkovskis piedāvā rīkoties attiecībā uz 4.maiju - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, proti, svītrot to no svētku dienām un iekļaut starp atzīmējamām dienām. Viņš piedāvā 4.maiju pārdēvēt par deklarācijas «Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu» pieņemšanas dienu. Vienlaikus Latkovskis rosina noteikt par svētku dienu 21.augustu, kuru viņš piedāvā nosaukt par Latvijas valsts atjaunošanas dienu.

Šos priekšlikumus deputāti iesniedza grozījumiem par svētku, atceres un atzīmējamām dienām, kas paredz noteikt 11.novembri par oficiālu svētku dienu.

Iepriekš diskusijās par šo likumprojektu deputāti norādīja uz izmaksām un nepieciešamību pārskatīt pašreizējo svētku dienu sarakstu.

Svētku dienās ir paredzētas oficiālas brīvdienas, bet atceres un atzīmējamās dienas nav brīvdienas.