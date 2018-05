VSAOI nemaksātājiem reizi gadā būs jāveic iemaksas Valsts kasē

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) valdības sēdē atzina, ka Veselības ministrijas (VM) izstrādātie noteikumi ir uzrakstīti sarežģītā, cilvēkiem nesaprotamā valodā, tāpēc viņš ir gandarīts, ka ministrija sagatavojusi visiem saprotamu infografiku, kas paskaidro, kas tiks un kas netiks apdrošināts.

Pēc premjera domām, šī infografika būtu jāpopularizē, jo bez tās Ministru kabineta noteikumi ir grūti saprotami. «Skaidrojošais materiāls ir labs, tāpēc lūdzu to publiskot visur, lai cilvēkiem būtu skaidri noteikumi,» piebilda Kučinskis.

Veselības apdrošināšanas iemaksas apmērs 2018.gadā ir 1% no gada minimālās mēneša darba algas jeb 51,60 eiro, 2019.gadā 3% no minimālās mēneša darba algas jeb 154,80 eiro, bet 2020.gadā 5% no minimālās mēneša darba algas jeb 258 eiro.

Pēc iemaksu veikšanas persona varēs saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros attiecīgā kalendāra gada laikā.

Veselības apdrošināšanas iemaksas būs veicamas par kārtējo kalendāra gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem, ja veselības apdrošināšanas iemaksas par tiem nav maksātas. Piemēram, iedzīvotājs 2019.gadā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu varēs saņemt, ja būs samaksāts par 2019.gadu 154,80 eiro un par 2018.gadu 51,60 eiro.

Vienlaikus, ja iedzīvotājs gada laikā zaudēs apdrošinātās personas statusu, viņš tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros iegūs veicot veselības apdrošināšanas iemaksas par kārtējā kalendārajā gadā atlikušo pilno mēnešu skaitu trīs mēnešus pēc apdrošinātās personas statusa zaudēšanas.

Virkne iedzīvotāju tiek automātiski apdrošināti no valsts, tostarp visi darba ņēmēji un pašnodarbinātie, kuri veikuši valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī dažādas personu grupas, piemēram, bērni, personas, kuras saņem pensiju, personas, kuras saņem bērna kopšanas vai vecāku pabalstu, orgānu donori, darba ņēmēju vai pašnodarbināto laulātie, kuri audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem un citas grupas.

Kā liecina VM izstrādātā kārtība, personai veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojumā norādīto summu būs jāiemaksā valsts budžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē ar tiešsaistes maksājumu pakalpojuma starpniecību elektroniski autentificējoties veselības informācijas sistēmā, ar maksājuma karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī, veicot maksājumu Nacionālajā veselības dienestā (NVD) vai ar kredīta pārvedumu maksājumu iestādē, maksājuma mērķī norādot veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojuma numuru.

Informācija par personas iekļaušanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāzē pēc iemaksu veikšanas tiks nosūtīta uz personas elektronisko pasta adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi dienā, kad persona iekļauta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāzē.

VM izstrādātais noteikumu projekts paredz, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veselības apdrošināšanai neveidos uzkrājumu konkrētam maksātājam, bet gan darbosies kā solidaritātes princips starp apdrošināšanas iemaksu veicējiem un apdrošināšanas pakalpojumu saņēmējiem jeb kā princips «veselais maksā par slimo».

Vienlaikus noteikumu projekts paredza arī veidus, kā saņemt pārmaksātās vai kļūdaini veiktās veselības apdrošināšanas iemaksas atmaksu. To varēs atgūt tiešsaitē elektroniski autentificēties veselības informācijas sistēmā aizpildot un iesniedzot veselības informācijas sistēmā elektronisku iesnieguma formu par atmaksas saņemšanu vai iesniedzot rakstveida iesniegumu NVD par atmaksas saņemšanu.

Vienlaikus iemaksu apmērs, ja tas atbilst noteiktajām prasībām, neietekmēs valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros saņemamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, attiecīgi valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjoms visām apdrošinātajām personām ir līdzvērtīgs neatkarīgi no veikto iemaksu apmēra, norāda VM.

Jau ziņots, ka pagājušā gada beigās pieņemtais Veselības aprūpes finansēšanas likums paredz ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu, tajā skaitā nosakot sasaisti starp veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, proti, sociālo iemaksu nemaksātāji vairs nevarēs bez maksas saņemt pilnu valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu klāstu.

Kā ziņots, Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2017.gada pēdējā dienā izsludināja Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz mainīt veselības aprūpes finansēšanas sistēmu un ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu.

Valsts apmaksātajā medicīniskās palīdzības minimumā, kuru saņems visi iedzīvotāji neatkarīgi no veikto sociālo iemaksu apmēra, ietilps neatliekamā palīdzība, dzemdību palīdzība, ģimenes ārsta pakalpojumi un ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces, kas tiek kompensētas no valsts budžeta.

Tāpat tajā ietilps veselības aprūpes pakalpojumi, kas ārstē saslimšanas ar nozīmīgu ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem vai rada apdraudējumu sabiedrības veselībai, tostarp psihiskas saslimšanas un tuberkuloze, kā arī šo saslimšanu ārstēšanai nepieciešamie medikamenti.

Savukārt, lai saņemtu veselības aprūpes pilno grozu, kurā ietilpst pārējie valsts apmaksātie pakalpojumi, iedzīvotājam būs jābūt valsts obligātajai veselības apdrošināšanai.