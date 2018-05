Divi cilvēki protestē pret «Baltijas praidu»

Abi piketētāji stāv uz varavīksnes karoga, kas ir lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kustības simbols. Vienam no viņiem rokās ir plakāts ar uzrakstu «Mēs par tradicionālu ģimeni», bet otram ar uzrakstu «Pederastiem pie varas esam pakaļā».

Notikuma vietā dežūrē pieci likumsargi.

Jau vēstīs, ka ceturtdien Vecrīgā pieteikti divi protesti pret «Baltijas praidu», aģentūra LETA noskaidroja Rīgas domē. Abos pasākumos kā dalībnieki pieteikti aptuveni 20 cilvēki.

«Baltijas praids» katru gadu notiek kādā no trim Baltijas valstīm, un šogad tas notiks Rīgā. Plānots, ka apvienības rīkotais pasākums notiks no plkst.12 līdz 15. Gājiens sāksies Vērmanes dārzā, un tālāk virzīsies pa maršrutu Elizabetes iela-Brīvības iela-Bruņinieku iela un pa Tērbatas ielu atpakaļ uz Vērmanes dārzu.

Gājienā pieteikta aptuveni 2000 cilvēku dalība.

Kā agrāk novērojusi aģentūra LETA, šāda veida gājieni nereti pulcē arī tos sabiedrības pārstāvjus, kuriem viendzimuma attiecības nav pieņemamas. Līdz ar to gājiens nereti tiek pavadīts ar rupjām piezīmēm no garāmgājēju puses un dažādiem aizskarošiem plakātiem no protestētājiem. Kārtības nodrošināšanas nolūkos gājiena maršrutā pastiprināti patrulē arī policijas ekipāžas.

Pēdējo reizi Latvijā praida pasākums norisinājās 2015.gadā, kad Rīgā tika organizēts svarīgākais Eiropas LGBT pasākums «EuroPride 2015». Šī praida gājiens Rīgā pulcēja 5000 dalībniekus un praida nedēļas laikā notika vairāk nekā 60 dažādi kultūras, mākslas, zinātnes un izklaides pasākumi, informē «Mozaīka».