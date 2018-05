Rīko akciju Kronvalda parka ozolu alejas aizstāvībai

Rīgas domes opozīcijas pārstāvji šodien no plkst.17 līdz 19 aicina rīdziniekus pulcēties pie Latvijas Nacionālā teātra ozolu alejā, lai «Baltā galdauta» akcijā paustu cieņu unikālajai ozolu alejai un vienlaicīgi protestētu pret Rīgas domes vēlmi šajā vietā izveidot vides objektu «Laika priekškars».

Deputāte Inese Andersone skaidro, ka arboristu uzņēmuma «Labie koki» atzinumā norādīts, ka vides objekta ierīkošana ozolu alejā apdraudēs koku dzīvotspēju, tādēļ šī aleja nav piemērota vides objektu izvietošanai. «Aleja ir vērtība pati par sevi, savukārt vides objekts ainaviski degradēs izcilā dārznieka Georga Kūfalta plānojumu Kronvalda parkā, turklāt radīs kaitējumu simtgadīgajiem ozoliem,» pauž Andersone.

Tāpat viņa norāda, ka, saglabājot ideju par «Laika priekškara» veidošanu, būtu jāmeklē tai cita atrašanās vieta un jāpārskata izmaksas, vai arī jāatsakās no projekta īstenošanas vispār.

Rīdzinieki ir aicināti pievienoties akcijai, ņemot līdzi groziņu un bezalkoholisku dzērienu kopīgam cienastam, lai pie balti klāta galda tiktu atzīmēta arī Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena.

Kā vēstīts, «Laika priekškaru» plānots izveidot teritorijā no Nacionālā teātra ēkas austrumu fasādes līdz Pilsētas kanālam, ietverot arī teritoriju līdz ēkai Kronvalda bulvārī 4 - kādreizējai Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes ēkai.

Aleju plānots veidot, balstoties un nozīmīgākajiem gadskaitļiem Latvijas valsts un Nacionālā teātra vēsturē. Nozīmīgākās gadskārtas tiks attēlotas uz 100 soļu garas, «laika līnijas skatuves», kas vīsies cauri koku alejai. Līdzās gada skaitļiem būs izveidoti arī paskaidrojoši stāstījuma teksti vairākās valodās par to, kas konkrētajā gadā noticis.

Taču no arboristiem ir saņemts atzinums, ka alejas veidošanas vietā atrodas vērtīgi koki, no kuriem daži ir «ļoti vērtīgi», līdz ar ko kokiem varētu tikt nodarīts kaitējums. Līdz ar to, projekta turpmākā īstenošana tiks vērtēta un veikta stingrā arboristu kontrolē.