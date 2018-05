Izdienas pensijā dosies daudzu skaļu korupcijas lietu prokurore Velta Zaļūksne

Prokurore uzsvēra, ka pēc došanās pensijā vispirms vēlas atpūsties un tikai pēc tam domāt par saviem nākotnes plāniem. Lai arī prokurore līdz notiesājošam spriedumam novedusi daudzas korupcijas lietas, divās lietās tiesas process dažādās instancēs vēl turpinās.

Viena no tām «Daimler» kukuļošanas lieta, kas ir viens no apjomīgākajiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sāktajiem kriminālprocesiem tā pastāvēšanas vēsturē. Šis kriminālprocess tika sākts uz aizdomu pamata par to, ka autoražotāja «Daimler» meitasuzņēmuma «Evo Bus» amatpersonas laikā no 2002.gada jūlija līdz 2006.gada decembrim par 117 «Mercedes Benz» autobusu iegādes nodrošināšanu, izmantojot personu un firmu starpniecību, nepamatoti paaugstinājušas iepirkuma cenu un nelikumīgi ieguvušas līdzekļus kukuļu došanai valsts amatpersonām.

Tāpat tiesas process turpinās krimināllietā, kurā par kukuļošanu apsūdzēts uzņēmējs Boriss Rjazanskis. Uzņēmēju pagājušā gada nogalē tiesa atbrīvoja pret pusmiljonu eiro lielu drošības naudu. Sākotnēji lietā apsūdzēta arī bijusī Jūrmalas pilsētas prokurore Irina Bogdanova, taču pret viņu kriminālprocess pagaidām ir apturēts. Rīgas apgabaltiesa šogad martā Rjazinskim piesprieda brīvības atņemšanu uz trīs gadiem un sešiem mēnešiem, kas ir par pusgadu mazāk nekā pirmās instances spriedumā.

Iepriekšminētais nozīmē, ka Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokuroram šajās lietās būs jānozīmē jauns prokurors.

LETA arhīvs liecina, ka Zaļūksne savulaik izmeklēja un uzturēja apsūdzību tā dēvētājā Jūrmalgeitas lietā. Tiesas process noslēdzās ar cietumsodu piespriešanu bijušajam Jūrmalas mēram Jurim Hlevickim, taču diviem apsūdzētajiem - Leonīdam Lasmanim un Germanam Milušam - izdevās aizmukt no valsts.

Tāpat Zaļūksne uzturēja apsūdzību krimināllietā, kurā ar naudas sodu notiesāts bijušais Jūrmalas mērs Raimonds Munkevics un kādreizējais pilsētas ātrās palīdzības valdes loceklis Normunds Pīrants. Pīrants un Munkevics tika aizturēti 2010.gada 18.maija vakarā kriminālprocesā par 7114 eiro (5000 latu) kukuļa došanu, lai nodrošinātu toreizējam Jūrmalas mēram labvēlīgu rezultātu 20.maijā gaidāmajā neuzticības balsojumā. Kukulis esot piedāvāts deputātei Ivetai Blauai. Divas dienas vēlāk, 20.maijā, abi aizturētie tika apcietināti, bet Munkevics - arī gāzts no mēra amata.

Zaļūksne arī uzturēja apsūdzību žurnālistes Ilzes Jaunalksnes telefonsarunu noklausīšanās krimināllietā. Tiesa četrām apsūdzētajām Finanšu policijas pārvaldes amatpersonām piemēroja naudas sodus.

Tāpat prokurore uzturējusi apsūdzību lietās, kur noziegumos apsūdzēti bijušie Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņi, Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras direktors, dažāda ranga policisti, bankas «Citadele» bijušais darbinieks, bijušie Dailes teātra un Nacionālā teātra direktori Aivars Līnis un Ojārs Rubenis, bijušais Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietnieks.

Zaļūksne arī panāca divu bijušo KNAB darbinieku notiesāšanu ar cietumsodu tā dēvētajā KNAB pazudušās naudas lietā. Prokurore arī panāca bijušo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonu notiesāšanu par Latvijas pilsonības tirgošanu. Viņa arī apsūdzēja personas skandalozajā tā sauktajā «Logos centra» pedofilijas krimināllietā.

2009.gadā žurnāls «Klubs» viņu bija iekļāvis starp Latvijas desmit ievērojamākajiem prokuroriem vērtējot viņus pēc tā, ar cik «smagām» lietām viņi strādājuši, sasniedzot tajās pozitīvu rezultātu.