DP rīcībā nav informācijas, kas liecinātu par nepieciešamību paaugstināt terorisma draudu līmeni

DP norādīja, ka tā nevar komentēt ASV vēstniecības izplatīto paziņojumu, kurā tā aicināja savus pilsoņus būt uzmanīgiem 8. un 9.maija pasākumu tuvumā. Taču DP uzsvēra, ka šāds paziņojums nav izplatīts tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs.

Jau vēstīts, ka ASV vēstniecība Latvijā izplatījusi drošības paziņojumu saviem pilsoņiem par 8. un 9.maijā Rīgā plānotajiem pasākumiem, liecina vēstniecības informācija.

Vēstniecība aicina savus pilsoņus būt piesardzīgiem lielu pulcēšanās vietu vai protestu tuvumā, sekot līdzi vietējiem medijiem par jaunākajiem notikumiem, būt modriem par apkārt notiekošo, būt neuzkrītošiem, kā arī informēt draugus un ģimeni par savu drošību.

Vēstniecība informē, ka Uzvaras pieminekļa apkārtnē 8.maijā no plkst.18 paredzēts koncerts, bet 9.maijā no plkst.10 pie Uzvaras pieminekļa notiks piemiņas pasākumi. Tāpat vēstniecība brīdina ASV pilsoņus par gājieniem, kas notiks 9.maijā no viesnīcas «Maritime Park Hotel» līdz Uzvaras piemineklim un no Strēlnieku laukuma līdz Brīvības piemineklim.

Kā vēstīts, Rīgas domē 9.maijā pieteikts ikgadējais biedrības «9.may.lv» pasākums pie Uzvaras pieminekļa, kā arī divi gājieni.

Pasākums Uzvaras parkā pieteikts no plkst.9 līdz plkst.23, kā mērķi norādot fašisma sagrāves svinēšanu. Šis pasākums pēdējos gadus pulcējis vairākus desmitus tūkstošus cilvēku. Organizatori pieteikumā norādījuši, ka tajā piedalīsies vismaz 10 000 cilvēku.

Plkst.15 paredzēts fiziskas personas rīkota akcija «Nemirstīgo pulks», kurā paredzēts gājiens, izmantojot Otrā pasaules kara laikā cīņā pret nacismu kritušo fotogrāfijas. Pulcēšanās paredzēta plkst.15 Uzvaras parka zonā iepretim viesnīcai «Maritim Park Hotel». Aleksandra Grīna bulvāra un Raņķa dambja krustojumā sāksies svinīga sapulce un koncerts. Savukārt plkst.16 sāksies kolonnas veidošana un gājiena kustība pie Uzvaras pieminekļa pēc saskaņotā maršruta.

Tāpat 9.maijā Latvijas Politiski represēto apvienība pieteikusi sapulci un gājienu ar mērķi atcerēties «PSRS vardarbīgo Baltijas valstu okupācijas faktu». Gājiens plānots no plkst.18 līdz 20 maršrutā Latviešu strēlnieku laukums - Kaļķu iela - Brīvības pieminekļa laukums. Plānots, ka tajā piedalīsies aptuveni 100 cilvēku.

9.maijs ir datums, kad bijušajā Padomju Savienībā atzīmēja Uzvaras dienu pār nacistisko Vāciju un tradicionāli krievvalodīgo vidū šī diena tiek atzīmēta arī Latvijā.

Ierasts, ka pasākumā piedalās vairāki desmiti tūkstoši cilvēku un tas izpelnās arī lielas sabiedrības daļas kritiku. Ik gadu policija pasākuma apmeklētājiem ir spiesta noformēt arī administratīvā pārkāpuma protokolus par būšanu stiprā alkohola reibumā, urinēšanu publiskā vietā un citiem pārkāpumiem.