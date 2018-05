Aprīļa beigās Rīgā noslēgusies apkures sezona un šosezon tā ilgusi 204 dienas, pavēstīja AS «Rīgas siltums» pārstāve Agnete Bušta.

Uz šo brīdi no 7911 ēkām apkure ir atslēgta 5146 jeb 65% ēku. Izglītības un ārstniecības iestādēs apkure atslēgta 169 ēkām jeb 36%, savukārt, no 144 ārstniecības iestādēm apkure atslēgta 43 jeb 30% ēku. Par apkures sezonas beigām uzņēmums pieņem brīdi, kad no siltuma atslēdzas vairāk nekā 50% māju.

Bušta gan norāda, ka esot arī klienti, kuri apkuri neatslēdz arī vasaras mēnešos, lai arī drēgnajās un lietainajās vasaras dienās mājoklī pastāvīgi būtu komfortabli.

Patlaban tie klienti, kuri par apkures pakalpojumiem nav samaksājuši, uzņēmumam ir parādā kopumā 5,6 miljonus eiro un minētā parāda summa ir par laika posmu no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada martam. Lai informētu iedzīvotājus par parādu esamību un mudinātu viņus aktīvāk iesaistīties savas mājas pārvaldīšanas procesā, uzņēmums jau vairākus gadus nosūta gan brīdinājuma vēstules par parādu esamību ēku apsaimniekotājiem, gan arī informatīvas vēstules dzīvokļu īpašniekiem.

Pērn apkures sezona noslēgusies vien 15.maijā, un ilgusi 218 dienas, sasniedzot rekordu kā ilgākā uzņēmuma vēsturē.