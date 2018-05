Psākumus Uzvaras parkā līdz šim apmeklējuši aptuveni aptuveni 150 000 cilvēku

Valsts policijas darbinieki Uzvaras parkā notiekošajā pasākumā aizturējuši 17 personas. Iepriekš vēstīts, ka likumsargi no Uzvaras parka eskortējuši vismaz trīs protestētājus, vienu no viņiem arī aizturot. Pasākumus Uzvaras parkā līdz šim apmeklējuši aptuveni aptuveni 150 000 cilvēku, liecina rīkotāju sniegtā informācija. Aizturēti 17 cilvēki.

(Papildināta ziņa, pievienots video, galerijas)

Valsts policijas pārstāve Ilze Jurēvica TVNET pastāstīja, ka viena persona aizturēta par atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā, bet otra par nepakļaušanos likumsargu prasībām.



Savukārt Valsts policijas pārstāve Elīna Sprudzāne sacīja, ka vēl viena persona aizturēta par sīko huligānismu, bet cita - par atrašanos sabiedriskajā vietā narkotisko vielu reibumā.

Ap plkst.17 aizturētas vēl četras personas par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibumā, kas aizskar cilvēka godu un cieņu, bet viena persona sodīta par to, ka dzīvo bez personu apliecinošiem dokumentiem un nav deklarējis dzīvesvietu.

Ap plkst.19 palielinājies to cilvēku skaits, kuri pasākuma norises vietā atradās pārlieku lielā alkohola reibumā. Tāpat aizturēts viens publiskais urinētājs.

9.maijā tika pieteikts arī pasākums, kas norisinājās Strēlnieku laukumā. Politiski represēto apvienības nodaļas - Brīvības cīnītāju apvienība pasākumā pulcējas ap simts cilvēku.

Ap deviņiem vakarā par dažādiem pārkāpumiem aizturēti 17 cilvēki. Lielākā daļa par atrašanos tādā reibumā, kas aizskar cilvēka godu un cieņu.

Ap plkst.16.norisinājās «Nemirstīgo pulka» gājiens, kurā, pēc organizatoru aplēsēm, piedalījās aptuveni 15 000 cilvēku. Valsts policijas aplēses gan liecina, ka gājienā piedalījās 10 000 līdz 12 000 cilvēku. Gājēju vidū bija dažāda vecuma cilvēki, tostarp arī mazi bērni. Gājiens noritēja mierīgi, bez starpgadījumiem.

Ap Uzvaras parku novietots ļoti daudz automašīnu. Uz atsevišķām automašīnām redzami uzraksti, kas aicina doties uz Berlīni. Pārsvarā gan šādas automašīnas ir ražotas Eiropā vai ASV.

Pa dienu bija vērojams, ka cilvēki sanākuši, lai vērotu koncertu un ieturētu maltītes, kā arī nobaudītu kādu atspirdzinājumu. Daudzi cilvēki izvietojušies parka zālienā un bauda skaisto dienu.

Dienas vidū bija redzami arī vairāki cilvēki, kuri sabiedriskā vietā lieto alkoholiskos dzērienus, lai gan tas nav atļauts. Tāpat vērojami, ka pasākuma dalībnieki pie apģērba piestiprinājuši dažādos padomju ordeņus.

Rīta pusē policistu ieskauti trīs cilvēki Uzvaras parkā stāvēja, rokās turēdami plakātus, kas vēstīja «Nezināt valsts valodu, kurā dzīvo, var ciemiņš, idiots vai okupants, kurš uzspiež savu valodu».

Plakātu turētāji uzvedās mierīgi un klusi, kā arī stāvēja aiz ziedu nolikšanas vietu norobežojošās sarkanās lentas. Tad pie viena no viņiem aprunāties pienāca Rīgas domes deputāts Vadims Baraņņiks (S), pēc kā likumsargi vīrieti pavadīja prom no pasākuma norises vietas.

Pēc tam Baraņņiks piegāja pie vēl kāda tāda pat plakāta turētāja. Arī viņam likumsargi lūdza aiziet. Vīrietis prasīja paskaidrot šī lūguma iemeslus. Policisti viņu, turēdami pie rokām, izveda no parka un aizturēja.

Pārējie divi protestētāji aizvien turēja rokās plakātus, bet ārpus pasākuma zonas.

Policija paskaidroja, ka pasākuma organizatori nav vēlējušies, lai viņu pasākumā piedalītos cilvēki ar minētajiem plakātiem. Tāpēc viņiem palūgts teritoriju atstāt. Šīm personām ierādīta vieta ārpus teritorijas robežas, kur viņi arī atrodas.

Kā pastāstīja viens no izraidītajiem vīriešiem, viņš nepārstāvot nevienu organizāciju un atnācis paust savu viedokli. Vēl diviem vīriešiem rokās ir tādi paši plakāti, taču vienam no viņam ir mugurā krekliņš ar Nacionālās apvienības simboliku. Viens no uzrunātajiem vīriešiem norādīja, ka vēl kādu laiku pastāvēšot. Viņaprāt, ar šādu plakātu nevarot mainīt pasākumu dalībnieku viedokli.

Trešdienas rītā plakāts ar tādu pašu uzrakstu bija pielīmēts uz Salu tilta pārvada.

9.maijs ir datums, kad bijušajā Padomju Savienībā atzīmēja Uzvaras dienu pār nacistisko Vāciju un tradicionāli krievvalodīgo vidū šī diena tiek atzīmēta arī Latvijā.