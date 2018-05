Saeimas komisija atbalsta pilnvaru termiņu ierobežojumus FKTK vadībai

Likumprojekts arī paredz dot Saeimai tiesības iecelt ne tikai FKTK priekšsēdētāju un vietnieku, bet arī pārējos padomes locekļus.

Deputāts Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK) norādīja, ka pašlaik divi no FKTK padomes locekļiem strādā tajā kopš iestādes darbības sākuma, proti, teju 17 gadus.

Saeimas Juridiskais birojs vērsa deputātu uzmanību, ka FKTK padomes locekļi ir arī departamentu vadītāji, līdz ar to jautājumu par viņu atbrīvošanu no amata nevar vērtēt atrauti no Darba likuma.

Komisijas deputāti nolēma konceptuāli atbalstīt likumprojektu, pilnveidojot to uz otro lasījumu. Paredzēts, ka Saeimas sēdē šo jautājumu skatīs nākamnedēļ, 17.maijā.

Pašlaik likumā ir noteikts, ka FKTK priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima uz sešiem gadiem pēc Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra kopīga priekšlikuma. Pārējos padomes locekļus pēc viņu kandidatūru saskaņošanas ar Latvijas Bankas prezidentu un finanšu ministru amatā ieceļ un no amata atbrīvo priekšsēdētājs. Citu termiņu ierobežojumu pašlaik likumā nav.

Komisijas atbalstītie grozījumi FKTK likumā paredz - viena un tā pati persona var būt par priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai padomes locekli ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Tāpat likuma grozījumi paredz, ka arī pārējos FKTK padomes locekļus amatā iecels Saeima.

Likuma izmaiņu anotācijā uzsvērts, ka pilnvaru maksimālā termiņa noteikšana un papildinātā padomes locekļu iecelšanas kārtība nepieciešama FKTK likuma normu harmonizēšanai ar citiem likumiem, kas paredz ierobežojumus pilnvaru termiņiem un iecelšanas kārtību nozīmīgos vadošos amatos.

Kā ziņots, Saeima 22.martā konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā par Latvijas Banku, kas paredz noteikt pilnvaru termiņu ierobežojumu centrālās bankas vadītājam, kā arī iespēju apturēt viņa pilnvaras uz kriminālprocesa laiku.