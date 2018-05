Vasaras sezonā būs izmaiņas atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos

No 19.maija līdz vasaras sezonas beigām plānotas izmaiņas atsevišķos SIA «Rīgas satiksme» autobusu maršrutos, kā arī vairākos sabiedriskā transporta maršrutos tiks noteikti jauni darba dienu un brīvdienu kustības saraksti, informē uzņēmuma pārstāvis Viktors Zaķis.

Izmaiņas būs spēkā no 19.maija līdz pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonas beigām, vismaz līdz 31.augustam. Pēc Zaķa teiktā, izmaiņas skaidrojamas ar pasažieru plūsmas palielināšanos un izstrādātas ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem ērtāku nokļūšanu līdz Rīgas pilsētā esošajām atpūtas vietām, mazdārziņiem un peldvietām Mangaļsalā, Vecāķos, Daugavgrīvā, Vakarbuļļos un Mežaparkā.

Turpmāk 58.maršruta autobuss vasaras sezonā kursēs līdz Vecāķiem, bet atsevišķi rīta reisi darba dienās un brīvdienās kursēs tikai līdz Vecmīlgrāvim.

3. un 30.maršruta autobusam būs jauns kustības saraksts brīvdienās. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās 3.maršruta autobusi no Pļavniekiem sākot no plkst.7.34 kursēs līdz Vakarbuļļiem, savukārt 30.maršruta autobusi no 19.maija kursēs arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

36.maršruta autobusi kursēs biežāk un izmaiņas būs arī darba dienu un brīvdienu kustības sarakstos.

29.autobusa maršruts līdz vasaras sezonas beigām tiks pagarināts līdz Vecāķiem un autobusi kursēs maršrutā «Mežciems - Vecmīlgrāvis - Vecāķi». Reiss plkst.8.31 darba dienās no Mežciema, kursēs tikai līdz galapunktam «Vecmīlgrāvis».

Lai nodrošinātu ērtāku nokļūšanu uz Rīgas pilsētas pludmalēm, no 19.maija izmaiņas būs arī 2., 24., 19., 29.autobusu maršrutiem brīvdienu kustības sarakstos un 19., 29.autobusu maršrutiem darba dienu kustības sarakstos.

No 19.maija vasaras sezonas kustības saraksti būs 15. un 31.autobusu maršrutiem brīvdienās.

11.tramvaja maršrutā būs izmaiņas brīvdienu kustības sarakstos.