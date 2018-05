Par 40% palielinās maksu par nepamatotu NMPD izsaukumu

No 1.jūnija Latvijā paaugstināsies samaksa par nepamatotiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) izsaukumiem - patlaban NMPD ir noteicis, ka par šādiem izsaukumiem jāmaksā 40,14 eiro, bet no jūnija šī maksa būs 56 eiro, raksta «Latvijas Avīze».

Lai atslogotu NMPD brigādes no birokrātijas, no pirmdienas, 14.maija, mediķi vairs neizrakstīs rēķinu pie pacienta mājās par nepamatotu izsaukumu, bet tas tiks darīts centralizēti. NMPD šim nolūkam būs speciāls darbinieks, kas izrakstīs rēķinu un to nosūtīs pa pastu.

NMPD vadītāja Liene Cipule skaidrojusi, ka nereti brigādes mediķis tajā brīdī, kad viņam patiešām būtu jāizraksta rēķins, to neizdara, jo tā ir pietiekami nepatīkama darbība. Tomēr ne viens vien ātro palīdzību saucot bez īpašas vajadzības, turklāt daudz reižu. To varot redzēt elektroniskajā sistēmā, tāpēc dienesta vadība ir nolēmusi šos cilvēkus nedaudz ierobežot, kas nenākšot par sliktu arī audzināšanas nolūkā.

Jau tagad pirms izsaukuma, kas, iespējams, nav neatliekams, dispečerdienests pacientu brīdina, ka, visticamāk, būs jāmaksā. Taču lēmums par samaksu tiekot pieņemts, redzot izsaukuma rezultātu - vai pacients ir palicis mājās vai aizvests uz slimnīcu - un iepazīstoties ar brigādes mediķu secinājumu, vai tas ir bijis maksas izsaukums. Cipule nav slēpusi, ka mediķiem pret to, kas ir sekundārs jeb dzīvību neapdraudošs izsaukums, esot atšķirīga attieksme, tomēr «vienmēr cenšamies rīkoties konsekventi un vienoti».

Cipule izteikusies, ka dienestam neesot pārāk laba sadarbība ar ģimenes ārstiem, jo viņi nevēloties iesaistīties un palīdzēt pacientiem, kas regulāri sauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi. «Rēķins būs tas, kas varētu atturēt šos cilvēkus turpināt ierasto rīcības modeli. Taču tas nenozīmē, ka mēs neturpināsim braukt pie pastāvīgajiem izsaucējiem. Viena no tām daudzajām izsaukumu reizēm var būt īstā reize, kad izsaukums patiešām ir pamatots,» sacījusi Cipule.

NMPD Rīgas reģionālā centra reanimatologs anesteziologs Viktors Gorovenko gan piebdis, ka, «balstoties uz iepriekšējo pieredzi, ir ārkārtīgi grūti saprast, vai izsaukums ir vai nav dzīvībai bīstams. Var izrādīties, ka niecīga sūdzība noved pie smagām veselības problēmām, vai otrādi - pamatīga sūdzība, izrādās, nav nekas ārkārtējs. Vairākas paaudzes ir izrādījušas vēlmi klasificēt izsaukumus, taču tas nav iespējams».

NMPD informēja, ka viens ātrās palīdzības izsaukums izmaksā aptuveni 100 eiro.

NMPD ir noteicis, ka neatliekama situācija ir tad, kad iestājas bezsamaņa, apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi, ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, rodas pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula, kas var liecināt par sirds infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu.