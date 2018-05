Advokātes neierašanās dēļ atkal pārceļ «Latvenergo» pamata lietas skatīšanu

Arī iepriekšējā tiesas sēde tika pārcelta, jo uz to neieradās apsūdzētais ekonomists Andris Deniņš, kurš tajā dienā atradās savas sievas bērēs.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta 30.maijā, kad tiks pratināts cietušās AS «Latvenergo» pārstāvis. Savukārt nākamajās tiesas sēdēs plānots sākt pratināt lieciniekus. Pirmā no sēdēm, kurā tiks pratināti liecinieki notiks 6.jūnijā, kad viens no lieciniekiem būs Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidents Jānis Kols.

Jau vēstīts, ka šajā krimināllietā bijušais uzņēmuma prezidents Kārlis Miķelsons apsūdzēts par dienesta pilnvaru pārsniegšanu un kukuļņemšanu lielā apmērā.

Arī Miķelsona vietniekam Aigaram Meļko un «Latvenergo» amatpersonai Ērikam Priedniekam celtas apsūdzības par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, kas izraisījusi smagas sekas, sadārdzinot sešus konsultāciju līgumus kopā par 452 0811 eiro, ar Spānijas uzņēmumu noslēgtos līgumus kopā par 24 796 966 eiro un ar Turcijas uzņēmumu noslēgto līgumu par 11 289 222 eiro.

Saistībā ar Rīgas otrās termoelektrocentrāles (TEC) abās kārtās noslēgtajiem sešiem konsultācijas līgumiem un Rīgas otrās TEC pirmās kārtas būvniecības un apkopes un uzturēšanas līgumiem trīs bijušās amatpersonas pieņēmušas kukuli kopā 3 967 167 eiro apmērā. Amatpersonas arī apsūdzētas par to, ka saistībā ar Rīgas otrās TEC otrās kārtas būvniecības līgumu pieņēmušas daļu no kukuļa - 191 392 eiro apmērā.

Miķelsonam un Meļko apsūdzības celtas arī par organizētā grupā izdarītu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā ar citiem organizētās grupas dalībniekiem, kopskaitā astoņām personām, kopā legalizējot 8 252 513 eiro.

Biznesa konsultantam Andrejam Livanovičam apsūdzība celta par Miķelsona, Meļko un Priednieka izdarīto dienesta pilnvaru pārsniegšanas atbalstīšanu un kukuļdošanu lielā apmērā bijušajām «Latvenergo» amatpersonām. Tāpat viņš apsūdzēts par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par tirgošanos ar ietekmi saistībā ar līgumiem, kas noslēgti starp «Latvenergo» un Šveices, Spānijas un Turcijas uzņēmumiem.

Ārvalstu uzņēmējiem, kuri bija iesaistīti «Latvenergo» amatpersonu slēgtajos darījumos, Robertam Gerosam un Mehdi Haji Javadam apsūdzības celtas par tirgošanos ar ietekmi saistībā ar «Latvenergo» un Šveices uzņēmuma starpā noslēgtajiem sešiem konsultāciju līgumiem. Pret šo Šveices uzņēmumu sākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu.

Uzņēmējam Jevgēnijam Levinam apsūdzība celta par to, ka viņš atbalstīja tirgošanos ar ietekmi, kas notika saistībā ar «Latvenergo» un Turcijas uzņēmuma starpā noslēgto līgumu.

Savukārt Miķelsona znotam Kristapam Štrausam, ekonomistam un uzņēmējam Deniņam, fiktīvos darījumos iesaistītajiem Jūlijai Mogiļevskai, Maksimam Ter-Oganseovam un Jānim Muktupāvelam apsūdzības celtas pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā un personu grupā.

Visi apsūdzētie savu vainu pilnībā noliedz. Ter-Ogansevos gan tiesai iepriekš pauda neizpratni par sev izvirzīto apsūdzību, norādot, ka nesaprot, kādēļ viņš vispār iesaistīts šajā procesā.

Jau vēstīts, ka tiesa iepriekšējā sēdē arī nolēma uzaicināt divus jaunus lieciniekus un pievienot lietas materiāliem lielu apjomu ar dokumentiem.

Kā papildu lieciniece lietai tika pieaicināta bijusī SIA «Innovia» valdes locekle Lidija Školnija, kā arī Iekšlietu ministrijas eksperte Jūlija Liodorova. Abas liecinieces pieaicinātas pēc Livanoviča lūguma. Viņš norādīja, ka Školnijas liecība izskaidros «Innovia» izveidi un palīdzēs pierādīt, ka uzņēmums nav nodarbojies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Savukārt Liodorva uzaicināta, lai izskaidrotu viņas veikto ekspertīzi.

Livonovičs arī lietas materiāliem lūdza pievienot lielu apjomu ar dokumentiem, tai skaitā Rīgas Centra rajona tiesas un Rīgas apgabaltiesas nolēmumus agrākās «Latvenergo» krimināllietas izskatīšanas reizēs, kā arī dokumentus par savu izglītību un profesionālo pieredzi.