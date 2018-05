Sāks testēt armijas bruņoto automašīnu iepirkumā piedāvātos spēkratus

Latvijā no 14.maija līdz 18. maijam paredzēts testēt transportlīdzekļus, kādus varētu iegādāties vērienīgajā armijas bruņoto automašīnu iepirkumā, informē Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļa.

AM iepirkuma komisija dalībai sarunu procedūras otrajā posmā uzaicināja sešus komersantus. Noslēdzoties piedāvājumu iesniegšanas termiņam, saņemts četru pretendentu piedāvājums - «Oy Sisu Auto» (Somija) - «GTP 4x4», «AM General» (ASV) - «Humwee», «Paramount Group» (Dienvidāfrika) - «Marauder LAV» un «Otokar» (Turcija) - «Cobra».

Saskaņā ar sarunu procedūras noteikumiem visiem pretendentiem testēšanai jānodod savi piedāvātie transportlīdzekļi, kuri šobrīd jau nogādāti Latvijā. Paredzēts, ka transportlīdzekļu testēšanas aktīvā fāze norisināsies nākamnedēļ.

Paralēli testēšanai sarunu procedūras iepirkuma komisija veiks arī iesniegto piedāvājumu detalizētu vērtēšanu. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas paredzēts organizēt sarunas ar katru no pretendentiem.

Jau ziņots, ka iepirkuma līgumu paredzēts slēgt sākotnēji uz desmit gadiem ar iespēju to pagarināt. Viena no prasībām paredz, ka pretendentam būs jāpiedāvā savs piegādes drošības risinājums, kas nozīmē, ka tiks nodrošināta vietējās industrijas iesaiste.

AM sola, ka, iegādājoties 4x4 taktiskos transportlīdzekļus, tiks būtiski uzlabotas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mobilitātes spējas. Taktiskā mobilitāte ir kritisks vienību kaujas gatavības rādītājs, un nespēja nodrošināt vienības ar transporta platformām ierobežo NBS spējas veikt tiem noteiktos uzdevumus.

Liela daļa no NBS īpašumā esošajiem taktiskajiem transportlīdzekļiem ir vismaz 20 gadus veci un vecāki. Daudzi no šiem transportlīdzekļiem ir sliktā tehniskā kārtībā un tie ir bieži jāremontē, norāda AM, uzsverot, ka katru gadu to remonts kļūst laikietilpīgāks un dārgāks.

Jauni transportlīdzekļi esot nepieciešami arī, lai realizētu attīstības projektus, kas skar artilēriju, pretgaisa aizsardzību un Zemessardzi.

Iepirkuma noteikumos paredzēts, ka piegādātajam būs arī jāveic armijas personāla apmācība trīs līmeņu remontu veikšanā, pašam jāveic remonts un jānodrošina rezerves daļas.

Noteikumi paredz, ka būs jāpiegādā personāla transportlīdzeklis ar 4-5 durvju versiju, kravas transportlīdzeklis, komandvadības un medicīnas specializētie furgoni.

Transportlīdzekļa plānotais ekspluatācijas ilgumam jābūt ne mazākam kā 20 gadi. Transportlīdzekļa piegādātājam jāspēj nodrošināt nepieciešamo rezerves daļu pieejamību vismaz 20 gadus.

Noteikumi paredz, ka piegādātājam jānodrošina transportlīdzeklis, kuru iespējams ērti aprīkot ar ballistiskās aizsardzības līmeņa bruņām.

Savukārt transportlīdzekļa grīdai jābūt aprīkotai ar pretmīnu aizsardzības bruņām.

Pilnībā nokomplektēta transportlīdzekļa pilnai masai jābūt ne lielākai par 6,5 tonnām, taču saskaņā ar sarunu procedūras nosacījumiem smagāki transportlīdzekļi netiks diskvalificēti. Spēkratam jābūt pielāgotam ērtai un ātrai aprīkošanai ar ložmetēja grozām platformu, vadāmo ieroču sistēmu un dūmu granātu izsviedējiem.

Iepirkuma summu AM varēs atklāt, kad iepirkums būs noslēdzies, taču ministrijā apstiprina, ka tie būs vairāki miljoni eiro.