Ogres dome dāsni nāk pretim krimināllietā aizdomās turētajam

Ogres pašvaldības aģentūras «Ogres Namsaimnieks» bijušais direktors Aigars Briedis, kurš pirms pusgada bija viens no Valsts policijas aizturētajiem kriminālprocesā par krāpšanu, nesen atgriezies aģentūrā jaunā amatā, turklāt arī saņēmis no Ogres domes kompensāciju par piespiedu darba kavējumu, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums «de facto».

Lai gan joprojām turpinās izmeklēšana, kurā Briedim ir aizdomās turētā statuss un piemērots liegums strādāt direktora amatā, pašvaldība nolēma ar viņu izlīgt. LTV «de facto» noskaidroja, ka policijas aizdomas izraisīja ūdensvada rekonstrukcijas darbi Ogrē un ar tiem saistītas dīvainas naudas plūsmas.

Ogres novada dome pērn oktobrī ārkārtas sēdē nolēma uz trim mēnešiem atstādināt no amata pašvaldības aģentūras «Ogres Namsaimnieks» direktoru Aigaru Briedi. Viņš tobrīd atradās aiz restēm: Valsts policijas izmeklētajā kriminālprocesā par 90 tūkstošu eiro izkrāpšanu no «Ogres Namsaimnieka» tiesa Briedim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Tajā viņš pavadīja gandrīz divus mēnešus.

Pēc iznākšanas no cietuma Briedis paņēma slimības lapu, bet janvāra beigās vērsās pret pašvaldību tiesā ar prasību atzīt viņa atstādināšanu par nepamatotu un izmaksāt viņam vidējo izpeļņu par piespiedu darba kavējumu. Tomēr līdz skatīšanai pēc būtības lieta nenonāca – aprīļa sākumā tiesa to izbeidza, jo Ogres pašvaldība ar Briedi noslēdza izlīgumu. Tā ietvaros Briedis saņēma aptuveni 2,5 tūkstošus eiro un atkāpās no «Ogres Namsaimnieka» direktora amata. Vienlaikus «Ogres Namsaimnieks» viņu pieņēma darbā par Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nodaļas vadītāja vietnieku.

Satikts jaunajā darba vietā, Briedis «de facto» skaidroja: «Uz doto brīdi pēc būtības man ir izdarīts diezgan liels morālais kaitējums, ka es nevaru ne ieņemt ne to amatu, uz ko es esmu kādreiz pretendējis un kur es esmu strādājis, attiecīgi arī pārējās dzīves situācijas ir izmainījušās.»

Valsts policija oktobrī ziņoja, ka kriminālprocess ir par «Ogres Namsaimnieka» naudas izkrāpšanu un iespējamu tās legalizēšanu. Policija aizturēja 11 personas, no kurām trīs bija iestādes vadoša līmeņa darbinieki. «de facto» noskaidroja, ka šobrīd aizdomās turētā statuss kopumā ir četrām personām. Par krāpšanu un atmazgāšanu aizdomās tur «Ogres Namsaimnieka» Inženiertīklu pārvaldes vadītāju Vjačeslavu Paramonovu, kurš aizvien ir ilgstošā atvaļinājumā, vēl kādu darbinieku un vienu personu no malas. Savukārt Briedi tagad tur aizdomās par valsts amatpersonas bezdarbību, izraisot smagas sekas.

Briedis gan savu vainu joprojām pilnīgi noliedz: «Par procesu, kas ir ierosināts – ir ierosināts par darbiem, kas ir izdarīti. Tos darbus var jebkurš aiziet, apskatīties, viņi ir izdarīti. Katrā ziņā to, kas notiek kaut kad tālāk vai vēl kaut ko, uz mani absolūti tas neattiecas. Bet saistībā ar līgumiem noslēgtajiem par šo 91 tūkstoti – darbi ir izdarīti visi simtprocentīgi, un viņi ir redzami dabā.»

Brieža minētie darbi ir saistīti ar ūdensvada rekonstrukciju, par kuru pagājušā gada februārī «Ogres Namsaimnieks» rīkoja cenu aptauju. No trim piedāvājumiem uzvarēja SIA «2M Tech» – tikai nedēļu iepriekš kāda Mihaila Mihaiļičenko dibināts mazkapitāla uzņēmums ar vienu darbinieku. Piecus mēnešus vēlāk uzņēmums, kuru Valsts policija uzskata par fiktīvu, jau tika likvidēts. No «Ogres Namsaimnieka» ieskaitītā nauda tālāk aizceļoja uz vairākām citām firmām, piemēram, SIA «LatCom Būve», «BRL Serviss», «CCBR Service». Galu galā to skaidrā naudā vairākos piegājienos no bankomātiem izņēma dažas personas.

«de facto» zināms, ka lietā figurē ogrēnieša Armanda Lūša vārds. SIA «2M Tech» juridiskā adrese tika reģistrēta Lūsim piederošā dzīvoklī pašā Rīgas centrā. Turpat savu dzīvesvietu deklarēja «2M Tech» oficiālais dibinātājs un valdes loceklis Mihaiļičenko. Dzīvoklī, kurā atradās arī SIA «BRL Serviss» un tās īpašnieces, 72 gadus vecās Brigitas Lūses adrese, «de facto» gan sastapa vien remontstrādniekus.

Armandam Lūsim ir saikne arī ar citām firmām no «Ogres Namsaimnieka» krimināllietas: viņš bijis «LatCom Būves» valdes loceklis un īpašnieks, kā arī bijis pilnvarots labot «CCBR Service» dokumentus Uzņēmumu reģistrā. Skaidrojumos par SIA «2M Tech» un par saikni ar citiem uzņēmumiem Lūsis telefonsarunā neielaižas: «Īstenībā es jums negribētu īsti sniegt komentārus šajos jautājumos. (..) Tas bija, jā, mans īpašums, bija, kā saka, atļauja tiem uzņēmumiem to adresi izmantot, un sīkāk es neko negribu komentēt.»

Lai gan policija uzskatīja, ka darbi, kuriem nolīgta SIA «2M Tech», netika veikti vai tika padarīti vien daļēji, «Ogres Namsaimnieka» tagadējais vadītājs tam nesteidz piekrist – pašu veiktajā pārbaudē zaudējumus neesot izdevies konstatēt.

«Vai atsevišķos gadījumos procedūra ir bijusi pareiza vai nepareiza, kāda ir bijusi šo uzņēmēju atlase, kas veica šos būvdarbus – tas nav jautājums vairs šobrīd pie manis. (..) Vai [būvdarbi] ir atbilstoši tehnoloģijai? Tad to mēs varam darīt tikai vienā veidā – mēs varam tātad atsegt šīs te komunikācijas, kas ir izbūvētas, un pārbaudīt viņas dabā. Bet man šķiet, ka tad mēs radīsim sev papildu zaudējumus,» klāsta «Ogres Namsaimnieka» direktora pienākumu izbildētājs Kaspars Grīnbergs.

Pārbaudot dažas no adresēm, ko iedeva «Ogres Namsaimniekā», «de facto» pārliecinājas, ka dabā var redzēt to, ka kaut kas patiešām bijis rakts. Kas īsti, kā un kurš to darījis, gan nav redzams.

Tikmēr par Brieža pieņemšanu darbā Grīnbergs atzīst – «Ogres Namsaimnieks» savā izvēlē bija stipri ierobežots. Tiesas apstiprinātā vienošanās ar Ogres domi paredzēja, ka Briedim ir jāpiešķir kāds amats, un vietnieka amats notekūdeņu attīrīšanas iekārtās bija vienīgā vakance, kuru viņam varēja piedāvāt. Tiesa gan, aģentūru šovasar paredzēts reorganizēt, tāpēc Grīnbergs joprojām darbojas vien kā direktora pienākumu izpildītājs. Savukārt Briedim kopš februāra ir piemērots liegums ieņemt direktora amatu, līdz ar to - arī neizlīgstot, tiesa viņu tajā iecelt nevarētu.

Ogres mērs Egils Helmanis (NA) kopš februāra slimo, savukārt viņa vietnieks bija devies atvaļinājumā. Tāpēc pašvaldības viedokli par izlīgumu ar Aigaru Briedi izdevās iegūt vien no domes jurista. «Man palūdza izanalizēt situāciju, prasības pieteikumu. Kā jau es teicu, tas bija diezgan juridiski pamatots. Izanalizēju tiesu praksi, normatīvo regulējumu un uzskatīju, ka labāk ir panākt to vienošanos ar kaut kādiem abpusēji izdevīgiem nosacījumiem,» skaidro Ogres novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs Ronalds Vītols.

Vītols, kurš pats iepriekš ilgus gadus bija Finanšu policijas izmeklētājs, skaidro – kriminālprocesa izmeklēšana var ievilkties, bet darba strīdi ir jārisina paātrinātā kārtībā. Un tas, ka Briedis piekritis strādāt attīrīšanas iekārtās, domei esot izdevīgi, jo viņa alga tur esot mazāka nekā direktora amatā.