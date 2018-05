Sāk kriminālprocesu par viltus informāciju par ķīlnieku sagrābšanu skolā Tukuma pusē

Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par huligānismu pret kādu skolēnu Tukuma pusē, kurš vakar operatīvajiem dienestiem ziņojis par it kā sagrābtajiem ķīlniekiem izglītības iestādē, informēja VP Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece.

Proti, vakar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saņemta informācija no kāda skolnieka, ka skolā ir sagrābti ķīlnieki un ir nepieciešama policijas palīdzība. Reaģējot uz saņemto informāciju un ierodoties vienā no izglītības iestādēm Tukuma apkalpojamā teritorijā, policija noskaidroja gan pašu informācijas sniedzēju, gan arī to, kāpēc viņš tā rīkojās. Skolēns skaidrojis, ka vēlējies pārbaudīt, vai operatīvie dienesti reaģē arī uz īsziņu saņemšanu.

Par gadījumu ir sākts kriminālprocess par huligānismu, kas paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem un citus sodus.

«Policija atgādina, ka viltus izsaukumi var radīt smagas sekas, jo šādā veidā operatīvie dienesti nepamatoti tiek noslogoti un var gadīties, ka šāda «joka» dēļ uz citu izsaukumu operatīvie dienesti ierodas novēloti. Par šādu rīcību likumā paredzēta arī kriminālatbildība jau no 14 gadu vecuma,» skaidroja Sietniece.

Policija lūdz bērnu vecākus pārrunāt ar saviem bērniem, ka ar šāda veida darbībām nevajadzētu jokot, jo par to draud kriminālatbildība, kā arī var nākties atmaksāt operatīvo dienestu izdevumus, kas radušies nepamatota izsaukuma dēļ. VP uzsver - visi viltus zvanītāji tiek noskaidroti.