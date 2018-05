Mācībās Latvijā piedalīsies tūkstošiem sabiedroto karavīru, lidmašīnas un bruņutehnika

No 3.jūnija līdz 15.jūnijam Latvijas teritorijā notiks ASV organizētas sauszemes un gaisa spēku mācības «Saber Strike 18». Šīs mācības norisināsies arī Igaunijas un Polijas teritorijā. Latvijā mācībās piedalīsies vairāk nekā 3000 karavīru no 13 dažādām NATO valstīm, tajā skaitā no Latvijas. Mācības notiks Ādažu poligonā, Dienvidkurzemē - Rucavas, Nīcas, Grobiņas, Priekules, Durbes, Aizputes, Skrundas, Vaiņodes un Saldus novados, šodien žurnālistiem pastāstīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotā štāba Militāro mācību pārvaldes priekšnieks Gunārs Grikmanis.

Šajās mācībās plānots, ka piedalīsies ASV kaujas lidmašīnas un helikopteri, bezpilota lidaparāti, bruņutehnika. Tāpat tiks izmantota, piemēram, artilērija un mīnmetēji.

Mācību mērķis ir pilnveidot NATO dalībvalstu un partnervalstu gatavību konvecionālās karadarbības veikšanai, sagatavot brigādes līmeņa štābu operāciju vadīšanai, uzlabot dalībvalstu sadarbību, pārvietošanās brīvību visā reģionā. «Mācību mērķis ir demonstrēt sabiedroto spēju ātri reaģēt un pārvietot spēkus,» norādīja Grikmanis.

Vienlaikus ar «Saber Strike» notiks ASV spēku Eiropā vadītās mācības «Swift Response». Šīs mācības norisināsies Latvijā, Lietuvā un Polijā. Šajās mācībās pamatā tiks izmantots gaisa desants, lai trenētu sabiedroto spēku stratēģiskā gaisa desanta reaģēšanas spējas pēkšņa apdraudējuma gadījumā. Latvijā trīs piegājienos kopumā Ādažu poligonā plānots no ASV transportlidmašīnām izsēdināt aptuveni 800 desantniekus.

Līdz šim lielākās NBS organizētās mācības «Namejs 2018» norisināsies no 20.augusta līdz 2.septembrim visā Latvijas teritorijā. Mācībās piedalīsies Latvijas karavīri, zemessargi, rezerves karavīri, Iekšlietu ministrijas personāls un sabiedrotie. «Namejs 2018» būs noslēdzošais vingrinājums četru gadu mācību ciklam. Lai stiprinātu nacionālās aizsardzības spējas mācības notiks poligonos, pilsētās, pagastu centros.

Mācību mērķis būs pārbaudīt NBS gatavību veikt valsts aizsardzības pasākumus patstāvīgi un kolektīvās drošības sistēmas ietvaros.

NBS aprēķinājusi, ka Latviju pārstāvēs aptuveni 9200 cilvēki neskaitot rezerves karavīrus un brīvprātīgos. Aptuveni 1000 varētu būt no iekšlietu dienestiem, savukārt aptuveni 650 karavīri no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas un ASV spēlēs pretiniekus. «Mēs mācībās vēlamies panākt, ka esam tikai nacionāla vienība. «Namejā» tiks izmantota arī hibrīdkara scenārija elementi. Esam ļoti nopietni mācījušies no Ukrainas pieredzes», piebilda Grikmanis.

Kopumā visās trīs mācībās piedalīsies aptuveni 3000 ārvalstu karavīru, neskaitot aptuveni 1000 karavīru lielo Ādažos bāzēto Kanādas vadīto NATO bataljonu.

«Armijai ir jātrenē savas spējas ierasties īsā laikā konkrētā vietā. Mācības ārpus poligona ir svarīgas, lai NBS kopā ar sabiedrotajiem spētu pilnveidot taktiskās operācijas atbilstoši Latvijas reljefam,» norādīja NBS pārstāvis.

«Karavīri veiks mācību uzdevumus iepriekš saskaņotās juridiskām un privātam personām piederošās zemēs,» teica armijas pārstāvji.

Šaušana ar kaujas munīciju notiks tikai Ādažu poligonā, taču tā norisināsies atbilstoši normatīvajiem aktiem.