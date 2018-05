Rīgā nedēļas nogalē būtiski satiksmes ierobežojumi

Līdz 21. maija plkst. 6 policija slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Apstāties un stāvēt šajā posmā transportlīdzekļiem ir aizliegts jau kopš 17. maija.

Doma laukumā transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi ilgs līdz 21. maija plkst. 6.

19. maijā, no plkst. 9.30 līdz plkst. 11 slēgs transportlīdzekļu satiksmi «Ģimeņu skrējiena» laikā, kas notiks pa maršrutu: 11. novembra krastmala- Eksporta iela- Muitas iela- Citadeles iela- Krišjāņa Valdemāra iela- Vanšu tilts- apgriešanās pretī Ķīpsalas ielai- Vanšu tilts- Krišjāņa Valdemāra iela- Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris- Brīvības iela- Brīvības pieminekļa laukums (apgriešanās)- Kaļķu iela- 11. novembra krastmala.

Savukārt svētdien, 20. maijā, pilnībā būs slēgts Vanšu tilts.

Akmens un Salu tilti būs atvērti satiksmei virzienā uz centru, bet slēgti satiksmei virzienā uz Pārdaugavu. Svētdien pilnībā tiks slēgta Krišjāņa Valdemāra un Elizabetes iela, daļēji arī Krasta un Mūkusalas iela, kā arī tiks ierobežota satiksme lielākajā daļā Rīgas centra ielu.

Svētdien no plkst. 8 līdz plkst. 16.30 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme visos maratona maršrutos. Maršruti skars 11. novembra krastmalu, Krasta ielu, Elizabetes ielu, Salu tiltu, Valdemāra ielu, Brīvības ielu un citas lielākās Rīgas ielas.

20. maijā no plkst. 8.30 līdz plkst.16.30 nepieciešamības gadījumā tiks organizēta divvirzienu transportlīdzekļu satiksme Doma laukumā, Mūkusalas ielā, Skanstes ielā, posmā no Hanzas ielas līdz Zirņu ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai un Eksporta ielā, posmā no Rīgas pasažieru ostas līdz Hanzas ielai.

Skrējiena laikā līdz maratona noslēgumam būs izmaiņas arī atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos. Vairāki maršruti pasākuma norises laikā tiks slēgti. Izmaiņas skars vairākus tramvaju, trolejbusu, autobusu un arī minibusu maršrutus.

Maratona norises laikā no plkst. 7.30 līdz maratona noslēgumam, tie pasažieri, kuri ir iegādājušies un lieto abonementa biļetes braukšanai slēgtajos autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos, drīkstēs tās izmantot citos maršrutos, braucienu nereģistrējot.

«Lattelecom» maratons Rīgā notiek kopš 1991. gada. Šogad tas norisināsies 19. un 20. maijā.

Pērn maratonā piedalījās vairāk nekā 33 000 dalībnieku no 70 valstīm. Pasākums ir saņēmis prestižo Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas (IAAF) «Bronzas» kvalifikācijas zīmi. Maratonu kopš 2007. gada sadarbībā ar Rīgas domi rīko aģentūra «NECom».

Šī gada Rīgas maratona balvu fonds būs lielākais tā pastāvēšanas vēsturē - 75 000 eiro, no kuriem 50 000 eiro sadalīs maratona distancēs pirmajā pieciniekā finišējušie.