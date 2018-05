Internetu regulāri izmanto 80% Latvijas iedzīvotāju

Internetu regulāri izmanto vidēji 80% jeb 1,3 miljoni Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas, salīdzinot ar 2017.gada pavasari, ir pieaugums par diviem procentpunktiem, liecina pētījumu kompānijas «Kantar TNS» jaunākais «Kantar TNS Latvia Digital» pētījums par Latvijas iedzīvotāju interneta patēriņa paradumiem 2018.gada pavasarī.

Vienlaikus pēdējo trīs mēnešu laikā internetu lietojuši vidēji 86% jeb 1,4 miljoni Latvijas iedzīvotāju, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, arī ir divu procentpunktu pieaugums.

Regulāro interneta lietotāju īpatsvars visvairāk pieaudzis iedzīvotāju vidū vecumā no 40 līdz 49 gadiem - šā gada pavasarī internetu katru dienu lietojuši 88% iedzīvotāju vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, kas ir par pieciem procentpunktiem vairāk nekā 2017.gada pavasarī.

«Kantar TNS» Mediju pētījumu klientu vadītāja Solvita Kronberga atzīmēja, ka atbilstoši pētījuma rezultātiem ikdienas interneta lietošanas pieaugums galvenokārt skaidrojams ar interneta lietošanas patēriņa pieaugumu viedtelefonos, planšetdatoros un arī «gudrajos» televizoros jeb «Smart TV».

«Ikdienā arvien vairāk iedzīvotāju izmanto plašās mobilo telefonu funkcijas, kas ļauj internetu izmantot dažādiem mērķiem - gan meklēt kādu informāciju un iegūt jaunākās ziņas, gan sazināties ar draugiem ar mobilo saziņas aplikāciju palīdzību, gan pirkt preces interneta veikalos un norēķināties internetbankām. Šo pakalpojumu pieejamība mobilā vidē arī veicina interneta patēriņu viedtelefonos, un interneta patēriņš pieaug arī kopumā visā sabiedrībā,» sacīja Kronberga.

«Kantar TNS» interneta patēriņa paradumu pētījumu «Kantar TNS Latvia Digital» par 2018.gada pavasari veica no šā gada 2.februāra līdz 9.aprīli. Pētījuma laikā visā Latvijā tika aptaujāti 2200 pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Pētījums veikts, izmantojot tiešās datorizētās intervijas (CAPI) respondenta dzīvesvietā un aptaujas internetā (CAWI). Pielietotā kombinētā izlases metode nodrošina rezultātu reprezentativitāti, kas atspoguļo visu 1,6 miljonu Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem interneta lietošanas paradumus.