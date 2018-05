Soctīklu konts slavē Ušakovu un sekotāju piesaistei ņirgājas par izvarošanas upuri

Vācot materiālus rakstam «Ko Ušakovs tev nestāsta», ievērojām vairākas dīvainas Facebook (FB) lapas, kuru nozīme tobrīd nebija līdz galam izprotama. Tagad daudz kas nostājies savā vietā. Viena no FB lapām saucās «Riga Online» un tajā no iedzīvotāju Instagram kontiem tika publicētas skaistas Rīgas bildes. Līdzīgu taktiku Ušakovs piekopa arī savos sociālo tīklu kontos (Twitter, Instagram un FB). Šīs bildes tiek vāktas un publicētas automātiski, izmantojot speciālu programmu. Mērķis - konkrētajam kontam piesaistīt maksimāli lielu auditoriju.

Tagad kļuvis skaidrs, kādēļ tika radīts «Riga Online» konts. Pēdējās nedēļās esam saņēmuši daudzu iedzīvotāju vēstules ar informāciju, ka «Riga Online» ir pārtapis par «Saskaņa Online». Līdz ar to kontam automātiski ir vairāk nekā 20 tūkstoši sekotāju, kas nebūtu iespējams, ja konts jau sākotnēji tiktu veidots, kā politisks. Lēti un efektīvi.

Ušakovs kontā "Urlas" FOTO: urlas

Un tagad paskatieties, kas šajā kontā tiek publicēts. Pārsvarā mīmes (jeb memes-kartītes ar attēlu un īsu tekstu), kas balstītas uz nacionālā naida kurināšanu un ik pa laikam pareklamē kādu «Saskaņas» politiķi. Mīmes ir ļoti labs veids, kā aizsniegt lielu auditoriju, jo tās ir viegli uztveramas un neprasa iedziļināšanos. Par šo tēmu jums vislabāk pastāstīs Rīgas domes sociālo tīklu eksperts Viktors Smirnovs. Ne velti viņš savu kursa biedru vidū tiek uzskatīts par mīmju ekspertu (augstāko izglītību viņš gan tā arī nav ieguvis).

Urlas pārtapusi par Saskaņa Online FOTO: Saskaņa Online

Iecienīts varonis latviešu-fašistu-nacionālistu apzīmēšanai šajās mīmēs ir Nacionālās Apvienības politiķis Jānis Dombrava. Viņš ir ļoti pateicīgs šai lomai, jo - kā paver muti, novīst zāle. Tās ir viegli izmantot izsmiešanai un arī naida kurināšanai starp latviešiem un krieviem. Jo Dombravas teiktais tiek noreducēts uz visiem latviešiem.

Nila Ušakova tviterkontā publicētā memes-kartīte par Jāni Dombravu FOTO: @nilsusakovs

Dombravas tēls soctīklu lapā "Urlas" FOTO: urlas

Žanriski šīs Dombrava tipa mīmes nav nekas jauns. Jau vairāk kā gadu līdzīgas mīmes publicē cits FB konts «Urlas». Arī šim kontam ir sava vēsture. Iepriekš eksistēja konts ar tādu pašu nosaukumu, bet to aizvēra pēc kompromat.lv rakstu sērijas 2017.gada sākumā par to, ka šis profils nopublicēja foto, kurā redzama meitene īsi pirms izvarošanas. Kompromat.lv rakstā apgalvoja, ka viens no Urlas administratoriem bija tā brīža Rīgas domes preses dienesta darbinieks, bet man tam neizdevās atrast pierādījumus. Pēc Kompromat.lv rakstiem attiecīgais Rīgas domes darbinieks no darba aizgāja, jo mainījusies darba specifika un viņa pakalpojumi vairs neesot bijuši vajadzīgi - man atbildēja RD preses dienests.

Vardarbība Instagram: Rīgas domes tēla veidotājs plosās Facebook

Un tad FB piedzima šobrīd eksistējošā lapa Urlas. To un jaunizveidoto Saskaņa Online vieno ne tikai mīmes ar Dombravas tematiku, bet arī citi kopīgi sīkumi. Piemēram, 17.maijā Saskaņa Online parādās mīme par Ušakovu un ceļa remontiem krievu valodā, bet Urlas tajā pat dienā nopublicēja to pašu latviski. Pirms dažām dienām Dombravas tēma parādījusies arī Nila Ušakova oficiālajā Twitter konta sienā.

Īsumā, kā jau iepriekš rakstījām, Saskaņa un Ušakovs ļoti profesionāli strādā sociālajos tīklos. Šajā darbā viņiem palīdz arī dārgs augstas klases politiskais konsultants, kurš iepriekš konsultējis Ukrainas bijušo prezidentu un Kremļa favorītu Viktoru Janukoviču, kā arī ietekmīgus amerikāņu politiķus. Nav pārsteigums, ka arī Ušakovs, līdzīgi, kā atsevišķas latviešu partijas izmanto nacionālo kārti pirmsvēlēšanu laikā. Taču ir kāda pretruna Ušakovs darbos un vārdos. Savās vizītēs ASV, Vācijā, Zviedrijā un Briselē viņš sevi pasniedz, kā mūsdienu sociāldemokrātu, kas stāv pāri nacionālajām jautājumam. Tikmēr Latvijā…

Lūdzu, rakstiet mums uz rebaltica@rebaltica.com, ja pamanāt līdzīgas shēmas - izklaides lapas, kas pēkšņi pārvēršas par politisko partiju lapām. Vienlaikus, ziņojiet arī FB. Jo vairāk «report» par konkrēto lapu, jo vairāk FB tām pievērsīs uzmanību un, iespējams, aizvērs.