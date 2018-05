Atbalstu bēgļiem un patvēruma meklētājiem turpmāk sniegs «Latvijas Sarkanais krusts»

Līgums tiek slēgts, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmumu, kurā secināts, ka biedrības «Patvērums «Drošā māja«» iesniegums IUB atzīstams par nepamatotu. Tādējādi SIF ir atļauts slēgt līgumu ar «Latvijas Sarkano krustu». Līgums parakstīts pirmdien.

Kā liecina informācija SIF mājaslapā, izsludinot iepirkumu, līguma cena tika noteikta 666 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

«Latvijas Sarkanajam krustam» no 1.jūnija tiek uzticēts pārņemt iesāktos darbus, tos turpināt un nākamos 18 mēnešus nodrošināt patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu pilnvērtīgu sociālekonomisko iekļaušanos, sniedzot atbalstu ikdienas dzīves situāciju risināšanā, veidojot izpratni par dzīvi Latvijas sabiedrībā, palīdzot apzināties savus resursus un sniedzot iespējami labāko palīdzību cilvēkiem, kuriem šī valsts nav dzimtās mājas.

Pēc patreizējās prognozes sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma pēctecība būs jānodrošina 75 personām - 51 patvēruma meklētājam, kas uzturas patvēruma meklētāju centrā «Mucenieki», un 24 personām, kuras dzīvo ārpus Muceniekiem.

Iepriekšējo divu gadu laikā pamīšus šo pakalpojumu nodrošināja divas biedrības - «Latvijas Sarkanais Kkrusts» un «Patvērums «Drošā māja«». Ar pēdējo līgums tika pārtraukts. Uz laika periodu, kamēr tiek noslēgts jauns līgums un pakalpojuma sniedzējs sāk savu darbību, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un neatstātu patvēruma meklētājus un personas ar bēgļa un alternatīvo statusu bez atbalsta, SIF nodrošināja sociālo darbinieku un sociālo mentoru.

Šā gada 21.martā tika izsludināts jauns iepirkums «Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu». Norādītajā termiņā, 6.aprīlī, tika saņemts viens piedāvājums - no «Latvijas Sarkanā krusta». Iepirkuma komisija nedrīkstēja pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem, jo IUB iepriekšējais pakalpojuma sniedzējs - «Patvērums «Drošā māja«» -, iesniedza sūdzību.

16.maijā tika saņemts IUB lēmumus, kurā viennozīmīgi secināts, ka «Patvēruma «Drošā māja«» iesniegums IUB atzīstams par nepamatotu, tāpēc SIF atļauts turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek sniegts SIF īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta «Dažādības veicināšana» ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta.

SIF informācija liecina, ka, atbilstoši Eiropas Savienības (ES) solidaritātes principiem, ir veikta patvēruma meklētāju pārdale no Itālijas, Grieķijas un Turcijas starp ES dalībvalstīm, atbilstoši katrai dalībvalstij noteiktajai kvotai. Kopumā Latvija divu gadu laikā apņēmās uzņemt 531 personu no Grieķijas (295), Itālijas (186) un Turcijas (50), kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

Līdz šā gada 15.martam Latvija ir izpildījusi savas saistības 70% apmērā no apņemšanās - kopā pārvietotas 374 personas, tai skaitā 294 personas no Grieķijas, 34 no Itālijas un 46 no Turcijas.

Kā ziņots, jautājums par mentora pakalpojuma bēgļiem nepārtrauktību aktualizējās, kad SIF pārtrauca līgumu ar biedrību «Patvērums «Drošā māja«», baidoties, ka nekvalitatīvi izpildīta pakalpojuma dēļ, cietīs mērķa grupa, kā arī varētu nākties atmaksāt ES struktūrfondu naudu, kas piešķirta šī pakalpojuma nodrošināšanai.

Pati biedrība pārmetumus noraidīja. Tās vadītāja Sandra Zalcmane pauda, ka SIF vēlas kļūt par bēgļus koordinējošo iestādi, tāpēc redz biedrību "Patvērums "Drošā māja" kā konkurentu un cenšas to izspiest no darbības jomas.

Strīds starp mentora pakalpojuma pasūtītāju un sniedzēju nonāca Saeimas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas darbakārtībā, un, lai šādas situācijas neatkārtotos, komisija bija iecerējusi Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) aicināt meklēt risinājumus.

Kā iepriekš aģentūrai LETA norādīja komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansons (VL-TB/LNNK), patlaban izveidojusies muļķīga situācija, ka strīds starp pakalpojuma pasūtītāju un sniedzēju par iepirkuma līguma laušanu tiek risināts Saeimas komisijā.

Lai šādas situācijas neatkārtotos, pēc Jansona domām, bažas par konkursa necaurskatāmību vai līguma laušanas nepārskatāmību būtu jārisina paša iekšienē, proti, SIF padomē vai kur citur, turklāt esot svarīgi, lai šādi konflikti efektīvi tiktu atrisināti jau pirms tie nonāk Saeimas komisijas dienaskārtībā vai tiesā.