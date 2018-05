Šogad veiktajās pārbaudēs maksātnespējas administratoru praksēs 86% gadījumu atklāti trūkumi

Būtiskākie no konstatētajiem pārkāpumiem saistīti ar to, ka maksātnespējas procesa administrēšanai tiek pieaicināti dažādi speciālisti, kuru atlīdzība tiek segta no parādnieka naudas līdzekļiem, taču tas apstiprināts kreditoru sapulcē. Tāpat bieži savlaicīgi netiek uzsākta parādnieka mantas pārdošana, kā arī administrators nespēj pierādīt faktisko izmaksu pamatotību.

Starp citiem novērotājiem pārkāpumiem MNA izcēla to, ka tai netiek nodrošināta iespēja iepazīties ar visiem maksātnespējas procesa lietas dokumentiem un netiek nodrošināta tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem.

MNA arī skaidroja, ka kopš 2017.gada 1.jūlija, kad MNA sāka šāda veida pārbaudes, tajās ir konstatēti arī pārkāpumi, kurus citādi būtu praktiski neiespējami konstatēt, piemēram, pilnvarojot citu administratoru, administrators pats selektīvi pilda pienākumus vai konstatēts atšķirīgs segto izmaksu un kreditoru sapulcē apstiprināto izmaksu apmērs.

MNA direktore Inese Šteina norādīja, ka pārbaudes ir nozīmīgs uzraudzības līdzeklis, jo, tikai veicot klātienes pārbaudes ir iespējams iegūt objektīvu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama savlaicīgai pārkāpuma konstatēšanai un tā novēršanai. Tāpēc 2018.gadā plānots ievērojami palielināt MNA veikto pārbaužu skaitu, viņa uzsvēra.